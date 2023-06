Bild: Lennart Schneider | Foto: Phil Dera

brand eins Podcast | Lennart Schneider

Warum Abos immer wichtiger werden

Die Subscription Economy gehört zu den auffälligsten wirtschaftlichen Trends der letzten Jahre. Mit Strategieberater und Podcast-Host Lennart Schneider schauen wir auf einige interessante Abos, was die Modelle in den Unternehmen verändert und welche Impulse sie in der Abo-Wirtschaft gesetzt haben.