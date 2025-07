Bauunternehmen sucht Auszubildende — in Usbekistan

Angela Papenburg und der Fachkräftemangel

Das Bauunternehmen Papenburg AG hat über 4000 Mitarbeitende. Angela Papenburg ist Vorständin im Unternehmen, das von ihrem Vater gegründet wurde und lebt in Halle/Saale in Sachsen-Anhalt. Wie viele andere Unternehmen steht die Papenburg AG vor der Herausforderung Fachkräftemangel: Mehr Menschen verlassen den Arbeitsmarkt, als gut ausgebildet in ihn eintreten. Das stellt das Team um Angela Papenburg vor Herausforderungen.

Die Unternehmerin weitet den Fokus und bietet Menschen eine Perspektive, die in ihrem Land gut ausgebildet von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Die Papenburg AG unterstützt darum eine Sprachschule in Usbekistan. Beziehungen in das asiatische Land wurden schon früh durch Bauaufträge geknüpft, inzwischen rekrutiert Papenburg einen guten Teil seiner Auszubildenden auch durch die Sprachschule vor Ort.

Angela Papenburg ist auch über ihre Firma hinaus engagiert. Nachdem sie sich zunächst für einen Spielplatz vor Ort für ihre Kinder engagiert hat, hat sie inzwischen viele ehrenamtliche Tätigkeiten und Mitgliedschaften übernommen. Engagement scheint eine Konstante im Leben der Unternehmerin zu sein.

Wenn ich ein Unternehmen habe, muss ich mich engagieren. Ich muss da mit Leidenschaft dabei sein. Angela Papenburg Foto: Iona Dutz

Mit Leidenschaft Probleme lösen

In Beruf und Ehrenamt setzt die Unternehmerin auf Leidenschaft, Engagement und Kommunikation. Es ist ihr ein Anliegen, dass diese Werte auch jungen Menschen vermittelt werden, damit die demokratische Gesellschaft weiter funktioniert. Aus eigener Erfahrung ist ihr dabei wichtig, Selbstwirksamkeit zu spüren und diese anderen zu ermöglichen: Denn wer seinen Gestaltungsspielraum erkennt, wird in vielen Fällen handeln und sich für die Gesellschaft einbringen. Dass das nötig ist, zeigen große globale Problem, vor denen wir als Gesellschaft und Gemeinschaft stehen:

Wir haben schon viele globale Probleme. Da können wir in vielen Dingen besser werden, wesentlich besser. Wir müssen natürlich auch wahrnehmen, dass das nicht durchs Reden passiert, sondern durch technische Lösungen. Angela Papenburg

Ganz Bauunternehmerin sieht Angela Papenburg immer auch den technischen Anteil an Lösungen für verschiedene Probleme. Über zivilgesellschaftliches Engagement, den Fachkräftemangel, den Klimawandel und Ostdeutschland spricht detektor.fm-Moderator Christian Bollert in dieser Folge des „brand eins Podcasts“ mit Angela Papenburg.