Arbeitgebermarke: Sind wir attraktiv?

Employer Branding: Mehr Sein als Schein

Was macht einen Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin attraktiv? Das Gehalt? Der Obstkorb? Flexible Arbeitszeiten oder vielleicht doch etwas ganz anderes? „Employer Branding“ spielt für viele Unternehmen eine immer größere Rolle: Sie wollen ihr Image als guter Arbeitgeber aufpolieren und dadurch qualifizierte Arbeiternehmer und Arbeitnehmerinnen anlocken. Und das geht oft über die üblichen Benefits, die man in Stellenanzeigen liest, hinaus.

Annekatrin Buhl beschäftigt sich seit 15 Jahren mit dem Thema „Employer Branding“. Sie berät Kunden und Kundinnen aus dem Mittelstand, aber auch große Konzerne und Non-Profit-Organisationen. Dabei hat sie gemerkt, dass viele Unternehmen gar nicht so richtig wissen, wo ihre Stärken gegenüber den Mitarbeitenden eigentlich liegen.

Wenn man Arbeitgeber fragt, was zeichnet euch denn aus, kommen entweder Allgemeinplätze oder es ist ein großes Rumgedruckse. Annekatrin Buhl Foto: Der Gottwald

Dabei geht es beim „Employer Branding“ vor allem darum, was die Unternehmen auch tatsächlich umsetzen können. Es geht also nicht nur um das Image nach Außen, um den Schein, sondern vor allem auch um die Beziehung zu den Mitarbeitenden, die schon im Unternehmen sind. Annekatrin Buhl sagt, für die Entwicklung der Arbeitgebermarke ist es deshalb wichtig, mit den Mitarbeitenden genau darüber zu sprechen: Was gefällt ihnen besonders gut, wo sehen sie Probleme? Oftmals kommt es dabei vor, dass sich die Perspektiven von Arbeitgeberinnen und Arbeitnehmern deutlich unterscheiden. Annekatrin Buhl nennt da das Beispiel der Weiterbildungen.

Sind es denn die richtigen Weiterbildungen, die ihr bietet, oder wollen und brauchen eure Mitarbeitenden eigentlich was ganz anderes? Annekatrin Buhl

Wen will ich ansprechen?

Warum „Employer Branding“ mehr ist, als ein Foto der Kaffeemaschine auf Social Media, darüber spricht detektor.fm-Moderator Christian Bollert mit der Beraterin Annekatrin Buhl. Sie sprechen in der ersten brand eins-Podcastfolge 2025 außerdem über Bewertungsplattformen für Arbeitgeber und darüber, warum Kommunikation oft unterschätzt wird.