Wo parken LKW über Nacht?

Güterverkehr findet in Deutschland zu großen Teilen auf der Straße statt. Für 2022 sind in Deutschland 250 Millionen Lastfahrten gezählt worden. Am Steuer jedes LKW sitzt ein Mensch und spätestens, wenn es Abend wird, müssen sich die Menschen am Steuer ausruhen. Die LKW stehen dann auf Raststätten, Randstreifen und in Wohngebieten. Es gibt nicht genug geeignete Abstellflächen und diese zu finden ist nach einem anstrengenden Tag am Steuer nicht einfach. Darum geht täglich viel Zeit für Parkplatzsuchfahrten drauf. Denise Schuster hat das Problem erkannt und arbeitet mit Park Your Truck an einer Lösung.

Denise Schuster: Per App zum Parkplatz

Denise Schuster hat im Silicon Valley eine App gepitcht, die zunächst freie Parkplätze für PKW aufzeigen sollte. Nach einigen praktischen Erfahrungen und Hinweisen hat sie festgestellt: Das Parkproblem für LKW ist größer, die Fahrzeuge an sich schon viel länger. Denise Schuster gründete Park Your Truck und vermittelt mit der App freie Parkflächen. Diese werden von Park Your Truck bewirtschaftet, aktuell sind es 120 Areale mit 20.000 Stellplätzen.

Park Your Truck hat aktuell 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die App lässt sich per Sprachbefehl steuern, ist mit dem Navigationssystem der Laster vernetzt und leitet LKW-Fahrende sicher und effizient zum Ruheplatz. Dort finden sie auch sanitäre Anlagen und Mülltonnen vor. Und sie sparen viel Zeit, die sie nicht mehr für die Parkplatzsuche aufwenden müssen.

Ich hatte überhaupt keine Barrieren und Grenzen im Kopf und habe einfach pragmatisch überlegt: Wie schaffe ich denn mehr Fläche, wo es keine Fläche gibt? Denise Schuster, Gründerin von Park Your Truck

Denise Schuster hat Park Your Truck in Dessau gegründet. Sie macht einige Dinge anders, als sie im Lehrbuch stehen. So stellt sie zum Beispiel mit Vorliebe Menschen über 50 ein. Und sie kümmert sich um die Ausstattung der von ihrem Unternehmen betreuten Flächen mit Ladeinfrastruktur, ohne auf Förderprogramme zu warten. In der aktuellen brand eins gibt’s den passenden Artikel unter dem Titel „Per App zum Schlafplatz“.

Wir haben, was alle wollen: Flächen direkt an der Autobahn. Die jetzt zu elektrifizieren ist zwar ein Invest, aber das müssen wir einfach machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Denise Schuster, Gründerin von Park Your Truck

Über die Bedürfnisse von LKW-Fahrenden, die Logistikbranche in Deutschland und ihr Unternehmen Park Your Truck spricht Denise Schuster in dieser neuen Folge des „brand eins Podcast“ mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.