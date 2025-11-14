Play
brand eins Podcast | Frank Wolf

Wächter, Übersetzende, Gestaltende und Sinnstiftende

Wie sieht die Zukunft der Wissensarbeit in Zeiten von Künstlicher Intelligenz aus? Frank Wolf wirft einen Blick voraus und identifiziert vier Rollen.

Künstliche Intelligenz verändert Wissensarbeit

Künstliche Intelligenz wird unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren tiefgreifend verändern. Doch so einig sich viele Prognosen darin sind, so schwer vorhersehbar ist, wie die Veränderung konkret aussehen wird. Dadurch entstehen Unsicherheiten und KI kann leicht als Bedrohung wahrgenommen werden. Das liegt auch daran, dass bisher als eher sicher geltende Tätigkeiten in der Wissensarbeit durch KI abgelöst oder zumindest entscheidend verändert werden können.

Frank Wolf hat für Unternehmensberater und IT-Dienstleister gearbeitet, 2014 in Chemnitz Staffbase gegründet und 2024 das Sachbuch „The Narrative Age“ veröffentlicht, in dem er darüber schreibt, wie KI die Wissensarbeit verändern wird. Grundsätzlich geht er davon aus, dass menschliche Arbeit von Kreativität geprägt sein wird.

Ich brauche den Menschen in seiner ganz kreativen Form, um ganz neues Wissen zu kombinieren. Das kann die KI heute überraschenderweise noch gar nicht so gut.

Frank Wolf

Vier neue Rollen mit KI

Für die zukünftige Arbeitswelt identifiziert Frank Wolf vier Arbeitsfelder: Wächter, Übersetzende, Gestaltende und Sinnstiftende werden seiner Meinung nach die neuen Rollen sein. Wächter werden die Arbeiten der KI überwachen, während Übersetzende sozusagen einen Abgleich zwischen Welt und KI durchführen. Gestaltende wiederum werden besonders kreativ tätig sein und Sinnstiftende Orientierung geben.

Frank Wolf sieht in der tiefgreifenden Veränderung der Wissensarbeit eine Chance.

Wie bei vielen anderen Technologien, die sich am Ende durchgesetzt haben, ist hier auch ein Moment, in dem man sich als Mensch anpassen und weiterentwickeln kann.

Frank Wolf

Wie Künstliche Intelligenz die Wissensarbeit verändern wird, was die vier neuen Rollen in der Arbeitswelt auszeichnet und wie man seiner Meinung nach am besten mit der Perspektive auf eine grundlegend veränderte Arbeitswelt umgeht, darüber spricht Frank Wolf in dieser Folge des „brand eins Podcasts“ mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.

