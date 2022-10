brand eins-Podcast | International Book Award 2022

Es ist eine Entscheidung, die jedes Jahr schwerfällt. Schließlich landen jedes Jahr mehr als 10 000 Businessbücher auf dem Tisch der getAbstract-Redaktion. Nur zwanzig davon schaffen es am Ende auf die Longlist des International Book Awards, je zehn Titel auf Deutsch und auf Englisch. Klassische Ratgeberliteratur, oft erfolgreich auf Bestsellerlisten platziert, hat es auch dieses Jahr nicht in den Kreis der Finalisten geschafft. Der Jury sind andere Kriterien wichtiger: Die Bücher sollen originell sein, das Thema gut treffen, leserfreundlich geschrieben und — optional — gut anzuwenden sein.

Für brand eins, seit 2021 Partner des getAbstract International Book Awards, war Peter Lau in der Jury vertreten. Mit „So schmeckt Nachhaltigkeit“ hat er selbst schon mal an einem ungewöhnlichen Wirtschafts-Kochbuch gearbeitet. Der diesjährige Gewinnertitel des International Book Awards in der englischsprachigen Kategorie dreht sich zumindest auf den ersten Blick auch ums Essen.

Ein Buch über Empathie

In der Kategorie „Business Impact“ der englischsprachigen Wirtschaftsbücher hat sich „A Decent Meal“ durchgesetzt. Soziologe und Autor Michael Carolan erzählt darin von Menschen, die von Essensmarken leben, Erdbeeren ernten und dabei Erfahrungen gemacht haben, die sie an ihrer Weltsicht zweifeln ließen, sie offener machten – und empathischer. „A Decent Meal“ widmet sich also der Frage, wie Menschen in einer zunehmend polarisierten Gesellschaft wieder zueinanderfinden können.

Sein Buch ist eigentlich ein Buch über Empathie. Peter Lau Foto: Redaktion

Den ersten Dominostein finden

Das Gewinnerbuch der deutschsprachigen Kategorie geht in eine andere Richtung. Eckhard Jann beschreibt in „Fehler eins“, wie man falsche Entscheidungen identifizieren kann, um dadurch schwerwiegende Folgen zu verhindern. Als Pilot bringt Eckhard Jann einen besonderen Blick für die Fehlerkultur in Unternehmen mit. In seiner Branche kann es schließlich fatale Folgen haben, eine Fehlerkette nicht sofort zu unterbrechen.

Eckhard Jann sagt, man darf nicht an den Symptomen herumpfuschen. Man muss die Gründe finden, den Urgrund, den Urfehler. Peter Lau

brand eins-Redakteur Peter Lau saß zum zweiten Mal in der Jury des getAbstract International Book Awards. detektor.fm-Moderator Christian Bollert hat ihn zur Preisverleihung auf der Frankfurter Buchmesse getroffen und mit ihm über die Bücher der Preisträger und angenehme Jury-Arbeit gesprochen.

