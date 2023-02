brand eins Podcast | Luka Lübke

„Küchenwirtschaft“

Die Küchenpsychologie hat nicht zu Unrecht einen schlechten Ruf. Da werden Dinge aus dem Zusammenhang gerissen und komplexe, psychologische Zusammenhänge viel zu einfach erklärt. Die Küche kann übrigens nichts dafür, denn was dort am Herd passiert, ist nicht banal. Mit ihrer neuen Kolumne „Küchenwirtschaft“ will sich die Hamburger Köchin Luka Lübke ab sofort bei brand eins um die Zusammenhänge zwischen Lebensmitteln und Kochen kümmern. Und darum, welches Verhältnis wir als Gesellschaft und als Individuen zum Essen haben.

Wertschätzung beim Essen ist nicht nur, dass ich gucke, ob die Kuh glücklich war. Sondern ich möchte auch gucken, dass der Boden glücklich war und alle Geschöpfe, die darin leben. Luka Lübke Foto: Marta Urbanelis

Luka Lübke

Lübke selbst versteht sich als politischer Mensch. Auf ihrem Blog „Apokaluebke — Kochen gegen den Weltuntergang“ schreibt sie über die Zusammenhänge von Essen, Klima und Politik. Das soll auch in der neuen brand eins-Kolumne so bleiben. Hier erzählt sie anhand von liebevollen, traurigen und fröhlichen Geschichten, wie Kochen und Wirtschaft zusammenhängen und wie sich Erinnerungen durchs Kochen formen — immer mit einem passenden Rezept dazu.

Es ist auch Kunst und Handwerk, aber auch das Wirtschaften ist eine Kunst. Luka Lübke

Wie man sich der Wirtschaft über die Küche nähern kann, und warum gutes Essen für sie ein Menschenrecht ist, darüber spricht Luka Lübke mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert in der neuen Folge des brand eins-Podcast.