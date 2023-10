brand eins Podcast | Markus Reitzig: Unternehmensführung

Neues zur Unternehmensführung in 220 Sekunden

Schon seit einiger Zeit sind in der Diskussion um eine gute Unternehmensführung Themen wie New Work und Agilität, flache Hierarchien und die Vier-Tage-Woche Trend. Sucht man nach wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen, weil man sich nicht (nur) auf sein Bauchgefühl verlassen will, wird es schwierig. Es gibt eine Vielzahl an neuen Studien. Und die Studie zu finden, die nicht zu theoretisch ist, sondern vielmehr praxisorientiert, ist eine Herausforderung. Hier setzt der Podcast von Markus Reitzig, Professor für Unternehmensstrategie an der Universität in Wien. an.

Ich will ein Update liefern in einem Format, das die Leute interessiert. Markus Reitzig

„Neues aus der Managementforschung in 220 Sekunden“ heißt der Podcast, der seit Kurzem auch Teil des brand eins Podcast-Netzwerks ist. Kurz, präzise und verständlich aufbereitet – so gibt Markus Reitzig wissenschaftlich fundierte Kenntnisse an Praktikerinnen und Praktiker aus dem Management weiter. Denn: „Knapp und präzise zu sein, ist eine Kunst und außerdem auch ein Zeichen von Respekt gegenüber dem Zuhörer.“

Managementforschung: knapp und präzise

Seiner Meinung nach gibt es hier eine Lücke: Wissenstransfer von der Wissenschaft in die Praxis finde nicht mehr statt. Er vermisst einen „Management-orientierten Wissenschaftsjournalismus“ und meint auch, dass die Universitäten hier eine „Bringschuld“ haben.

Man muss die Forschungsergebnisse rausgreifen, die wirklich relevant sind. Und dann muss man das in einen Kontext einbetten, wo sich ein Entscheidungsträger wiederfindet. Markus Reitzig

Eine der vielen Erkenntnisse aus dem Podcast: Lohnerhöhungen und Boni sind nicht unbedingt leistungsfördernd. Darüber und diesen Speed-Podcast für Unternehmensführung spricht detektor.fm-Moderator Christian Bollert mit dem Strategieexperten und Organisationsforscher Markus Reitzig. Mehr zur Strategieprozessen in Unternehmen hört ihr übrigens auch in dieser Folge.