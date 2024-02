Bild: Melanie Eckert | Foto: Felix Brüggemann

brand eins Podcast | Melanie Eckert

Krisenchat: laut werden, ohne laut zu werden

Reden ohne Ton? Das Portal Krisenchat berät Kinder und Jugendliche in Not — per Chat. Wie psychosoziale Beratung rein schriftlich funktioniert, erklärt Psychologin und Mitgründerin Melanie Eckert.