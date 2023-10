brand eins Podcast | Michael Köckritz

Faszination von Luxus

Die Welt ist im Krisenmodus und trotzdem boomt der Markt für Luxusgüter aktuell mehr denn je. Flüchten sich viele von uns in diese Welt? Was treibt Menschen zum Luxus? Und welche Rollen spielen dabei große Marken? Michael Köckritz berät Unternehmen bei der Markenbildung und -kommunikation und ist Autor und Herausgeber des Automagazins ramp. Dem Thema „Luxus“ hat er sich nun in einem opulenten Essay- und Fotoband angenähert. Er präsentiert die wichtigsten Luxuslabel unserer Zeit mit vielen Fotos, stellt aber auch die Frage nach der Faszination von Luxus aus philosophischer, psychologischer und sozio-kultureller Sicht.

Luxus tut uns einfach gut. Wir fühlen uns wertig und damit auch geliebt und begehrlich. So gesehen ist Luxus ein legitimes Mittel, sich zu positionieren und zeigen zu wollen, wer man ist. Michael Köckritz

Das sei, so meint er, auch der Grund, warum die Generation Z und die Millenials eine wichtige Zielgruppe für den Luxusgütermarkt geworden sei.

Michael Köckritz: Luxus ist Offenheit, Toleranz und Lebensfreude

Neben dem materiellen Wert biete Luxus auch die Möglichkeit aus den Alltagsnotwendigkeiten auszubrechen und etwas zu tun, was nicht vernünftig sei, meint Michael Köckritz, und eine sehr persönliche, positive Erfahrung zu machen. Dann könne Luxus auch sehr befreiend sein. Er scheut auch nicht den Vergleich zu einem anderen großen Gefühl:

Luxus ist wie Liebe: unvernünftig, aber hochemotional und unbezahlbar. Michael Köckritz

Über die Faszination von Luxusmarken und die positiven Aspekte von Luxus für den Einzelnen und die Gesellschaft spricht der Markenexperte und Herausgeber des Automagazins ramp Michael Köckritz mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.