Nicht Noten messen, sondern den Fortschritt.

Niels Rot misst Lernfortschritt …

Seit dem Pisa-Schock im Jahr 2000 wird in deutschen Schulen so viel gemessen wie nie zuvor — trotzdem haben die deutschen Schülerinnen und Schüler im Jahr 2022 das bisher schlechteste Ergebnis erzielt. Woran liegt das? Zum einen wohl daran, dass die Forschungsergebnisse keinen Eingang in die Schulen und Hochschulen finden, also weder in Lehrplänen berücksichtigt werden, noch zu den Lehrkräften durchdringen. Wencke Mückel, Professorin für Didaktik an der Universität Rostock, empfiehlt in der aktuellen brand eins, die Lehramtsstudierenden so auszubilden, dass sie ihre Schülerinnen und Schüler fachlich fundiert einschätzen können. Ohne ständig zu testen.

Was wollen wir als Gesellschaft? Wir investieren sehr viel in Bildung. Die Frage ist, investieren wir das im Moment sinnvoll? Niels Rot Foto: Rflect

… und erhöht damit die „innere Entwicklung“

Niels Rot ist jemand, der ebenfalls versucht, beim Lernen zu unterstützen. Er ist CEO und Mitgründer von Rflect, einem nachhaltigen Start-up-Unternehmen mit Sitz in Zürich. Rflect hat einen digitalen Begleiter für Studierende entwickelt, der die Ziele ihrer „inneren Entwicklung“ in ihre Studienprogramme integrieren soll. Niels Rot weiß aus seiner eigenen Schulzeit, wie wichtig es ist, dass der Lernstoff Bezug zur eigenen Lebenswirklichkeit hat.

Lernen, und vor allem tiefes Lernen passiert vor allem, wenn es relevant für einen ist. Niels Rot

Die Rflect-App misst immer wieder den Lernstand der Lernenden. Mit den Ergebnissen legen die Studierenden kontinuierlich das nächste Lernziel fest. Das führt dann zum nächsten messbaren Erfolg. Und das motiviert zum Weiterlernen. Die App ist dann so etwas wie eine individuelle Begleitung und Coach.

Beispiele, wie diese App genau funktioniert und wie sie dabei helfen kann, eine nachhaltige Wirtschaft und sogar Gesellschaft zu erschaffen, erläutert Niels Rot in dieser neuen Folge des brand eins Podcasts mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.