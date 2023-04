Bild: Nils Hafner | Foto: privat

brand eins Podcast | Nils Hafner

KI in Callcentern

In etwa zwei Jahren können Chat- und Voicebots 80 Prozent der Standardfragen in Callcentern übernehmen. Davon ist Nils Hafner überzeugt. Kann künstliche Intelligenz die Kundenbeziehung in Callcentern verbessern?