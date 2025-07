Forschung noi denken

Der dunkle Fleck in Bozen

Bozen steht für guten Wein, eine malerische Altstadt und Alpenidylle. Aber Bozen hat auch einen „dunklen Fleck“ – ein großes Industriegebiet im Süden der Stadt. Errichtet in den 1930er Jahren unter Mussolini, um die Region zu industrialisieren und zu „italienisieren“.

Wenn es nach Ulrich Stofner geht, dann steht dieses Gebiet zukünftig für Innovation. Er ist Direktor des Technologieparks NOI, der 2017 dort eröffnet wurde – ein Zentrum für Spitzenforschung, Unternehmen und Startups auf dem Areal von Italiens einst größtem Aluminiumwerk.

Die Fassaden der neuen Gebäude sind aus schwarzem Aluminiumschaum und erinnern an die einstige Nutzung. Das neue Wahrzeichen ist ein alter Kühlturm.

Drei Buchstaben, drei Bedeutungen

Der Name NOI steht für „Nature of Innovation“. Er soll betonen, dass sich die Forschung im Techpark von der Natur inspirieren lässt und nach nachhaltigen Lösungen sucht. Für Stofner passt der Name vor allem deshalb gut, weil es noch zwei weitere Lesarten gibt. „Noi“ ist nämlich auch das italienische Wort für „wir“. Im Südtiroler Dialekt wiederum bedeutet es „neu“. Und um neue Ideen geht es im Techpark.

Mittlerweile arbeiten jeden Tag mehr rund 2.400 Menschen auf dem NOI-Campus, es gibt 120 Unternehmen, 34 Startups, 70 Labore, drei große Forschungseinrichtungen und mehrere Fakultäten der Freien Universität Bozen – erst im vergangenen Jahr wurde die neue Fakultät für Ingenieurwesen auf dem Campus eröffnet. All diese Akteure braucht es, damit sich ein Ort Technologiepark nennen darf, findet Stofner. In den Technologiefeldern Green, Food & Health, Digital und Automotive/Automation sollen alle Akteure zusammenarbeiten, von der Grundlagenforschung bis zu marktfähigen Lösungen.

Aus Ideen werden Forschungsprojekte, und aus Forschungsprojekten werden Innovationen. Ulrich Stofner Foto: Ivo Corrà

Radikal Zukunft denken

Unter der Leitung von Petra Seppi hat der NOI Techpark sogar eine eigene, durchaus radikale Innovationsmethode erfunden: Alpha Innovation. Alles auf Anfang. Alles überdenken und in drei Schritten neu aufbauen. Ziel ist, die Innovationsmöglichkeiten von morgen zu finden und Unternehmen auf die Zukunft vorzubereiten. Wie Seppi das genau macht, erzählt sie in diesem Podcast.

Das ist eine gesponserte Episode. Sie ist entstanden im Auftrag des NOI Techparks in Bozen. Durch die Folge führt Frank Dahlmann von brand eins.