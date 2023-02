brand eins Podcast | Sebastian Bomm

Vom Katalog ins Onlinegeschäft

Rose Bikes ist ein Familienunternehmen in vierter Generation aus Bocholt. In den letzten 30 Jahren hat es die Firma geschafft, von einem erfolgreichen analogen Kataloghändler zu einem der größten digitalen Versandhändler von Fahrrädern, Fahrradteilen und -zubehör in Deutschland zu werden. Seit 2018 hat sich der Umsatz noch einmal mehr als verdoppelt, was zum einen am Fahrradboom in der Corona-Zeit und an der Explosion des E-Bike-Marktes liegt, zum anderen auch an einer ungewöhnlichen strategischen Entscheidung: 2019 hat das Unternehmen seine bisherige Kommunikationsagentur kurzerhand übernommen und daraus die firmeneigene Rose digital gemacht.

Das klingt nicht nur komisch, das fühlt sich auch im ersten Moment vielleicht komisch an. Sebastian Bomm Rose digital

Sebastian Bomm hat die Essener Digitalagentur Kommerz mitgegründet. Wie alle Gründerinnen und Gründer ist er mit Leidenschaft dabei, über eine Übernahme seiner Firma durch ein anderes Unternehmen denken er und die anderen Geschäftsführer lange nicht einmal nach.

Rose digital kommt zu Rose Bikes

Das ändert sich Anfang 2019 im Laufe eines Beratungsprojekts, das Kommerz für den Fahrradhändler durchführt, und eine „verrückte Idee“ entsteht: Aus der Agentur Kommerz und aus der Organisation von Rose Bikes wird je ein großes Team für einen Zeitraum von ein paar Wochen zusammengesetzt, um als ein Team an der Überarbeitung der Firmenwebsite zu arbeiten.

Da hat man schon gesehen, dass da eine ganz krasse Dynamik und ein ganz eigener Spirit entstanden ist. Sebastian Bomm

Das Ergebnis dieser „Testphase“ überzeugt Mitarbeitende wie Geschäftsleitungen beider Unternehmen. Und so wird im Juni 2019 die Übernahme vollzogen. Welche Vorteile, Lernerfahrungen, aber auch „Knirschmomente“ es bei der Integration des rund 30-köpfigen Agenturteams in das Rose-Bikes-Universum gegeben hat, das erklärt Sebastian Bomm, jetzt Chef der Unternehmenssparte Rose digital, im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Christian Bollert.