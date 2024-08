Schulessen als pädagogischer Auftrag

Schule ist nicht nur ein Ort für Bildung, sondern auch für Gemeinschaft. Und da spielt das Essen eine wichtige Rolle. Doch gerade bei diesem Thema gehen die Meinungen auseinander: Seit Jahren streiten Eltern, Schulleitungen, aber auch Städte und Gemeinden, wie gutes und nachhaltiges Schulessen aussehen soll und oft auch, wer es am Ende bezahlt.

Erst im Januar dieses Jahres hat der erste vom Bundestag eingesetzte Bürgerrat zum Thema Ernährung seine Empfehlungen vorgelegt. Der wichtigste von insgesamt neun Vorschlägen ist ein kostenfreies und gesundes Mittagessen in Schulen und Kitas. Bisher haben nämlich nur die Kinder Anspruch darauf, die von Armut gefährdet sind.

In Berlin wird seit 2019 ein kostenfreies Mittagessen für alle Schulkinder der Klassen 1 bis 6 finanziert. Angesichts des hohen Haushaltsdefizits wird dieses Konzept aktuell in Frage gestellt. Doch ist ein kostenfreies Essen für alle Kinder und Jugendlichen die Lösung? Und was macht ein gesundes Schulessen aus?

Essen ist ein sozialer Lernort. Kinder lernen beim Essen und durch das Essen. Susanna Chen Foto: privat

Ein gesunder Teller ist bunt

Susanna Chen ist seit 30 Jahren Köchin, führt die Cateringfirma „Schnittchenwerkstatt“ und leitet den Mittagstisch der Theodor-Haubach-Schule, einer Grundschule im Hamburger Stadtteil Altona. Für sie ist das Thema Schulessen ein pädagogischer Auftrag, dem sie sich seit elf Jahren mit Leidenschaft verschrieben hat. Es sei nicht leicht, Kinder an gesundes Essen heranzuführen, meint sie.

Solange in Restaurants der Kinderteller immer noch aus Pommes und Chicken-Nuggets besteht, habe ich sehr viel zu tun, um den Kindern beizubringen, dass ein gesunder Teller aus mehreren Farben besteht. Susanna Chen

Die Kinder seien geprägt durch ihr Elternhaus. Wenn es dort keine gemeinsamen Mahlzeiten gebe, wenig Gemüse, häufig Fertiggerichte, dann müsse sie viel Geduld üben und Überzeugungsarbeit leisten, sowohl bei den Kindern, als auch bei den Eltern.

