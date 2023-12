brand eins Podcast | Susanne Risch

Das erste Wirtschaftsmagazin für Kinder

Was kostet ein Haustier? Wer verdient wie viel an einem Paar Sneaker? Gibt es Kopfgeldjäger wirklich? Diese und andere Fragen beantwortet weil., das erste Wirtschaftsmagazin für Kinder ab neun Jahren, das brand eins gemeinsam mit dem Carlsen Verlag seit Oktober 2023 alle zwei Monate herausbringt. Susanne Risch ist im Vorstand von brand eins und verantwortliche Co-Chefredakteurin. Für sie geht mit dem Wirtschaftsmagazin für Kinder ein lang gehegter Traum in Erfüllung, erklärt sie im Podcast. Gleichzeitig sei es sehr herausfordernd gewesen, den richtigen Ton zu treffen.

Ich mache jetzt seit 30 Jahren Wirtschaftsmagazine, aber dies hier ist nochmal eine andere Nummer. Susanne Risch Foto: Michael Hudler

Wirtschaft im Alltag

Nicht belehrend und dogmatisch, aber auch nicht anbiedernd mit einer flotten Jugendsprache — für diese Ansprache haben sich die Macherinnen und Macher entschieden, um wichtige Wirtschaftsfragen einfach und spannend zu erklären. Dabei geht es um Geschichten über Geld, Kaufen, Tauschen und Besitzen. Nicht die Welt soll erklärt werden, aber wirtschaftliche Zusammenhänge aus dem Alltag, mit dem Ziel, dass Kinder besser verstehen und besser Entscheidungen treffen können. Aber braucht es wirklich ein Wirtschaftsmagazin für Kinder?

Das ist schon ein bisschen mutig, aber wir glauben, dass Kinder dieses Wissen brauchen. Susanne Risch

Warum sich brand eins und der Carlsen Verlag für diese Co-Produktion entschlossen haben, warum das Wirtschaftsmagazin nur im Abo erhältlich ist und keine Werbeanzeigen enthält, darüber spricht in dieser Episode detektor.fm-Moderator Christian Bollert mit brand eins-Chefredakteurin Susanne Risch.