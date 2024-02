brand eins Podcast | Thomas Laschyk: Volksverpetzer

Egal, in welchem sozialen Netzwerk man unterwegs ist: So ziemlich überall werden Lügen, Hass und Verschwörungen geteilt. Und es gibt unterschiedliche Methoden, damit umzugehen.hat 2014 das Blog „Volksverpetzer“ gegründet. Zunächst argumentieren die Macherinnen und Macher des Blogs gegen Falschnachrichten. Im Laufe der Zeit stellen sie aber fest, dass sich manche Menschen für die Wahrheit gar nicht interessieren. Und dass man mit populistischen Methoden, also reißerischen Überschriften und einer emotionalen Ansprache , weiter kommt. Heute zählt „Volksverpetzer“ zu den bekanntesten Websites gegen Hetze und Verschwörungsmythen.