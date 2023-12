brand eins Podcast | Tijen Onaran

Tijen Onaran: Unternehmerin, Investorin, Autorin, Moderatorin

Es gibt Menschen, die haben deutlich mehr Aufgaben und Termine als andere. Tijen Onaran gehört dazu. Sie ist Moderatorin, Rednerin, Kolumnistin, Buchautorin, Podcasterin, Unternehmerin und seit September dieses Jahres viel beachtete Investorin in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“. Für das Handelsblatt ist sie eine der „Top 100 Frauen, die Deutschland bewegen“ und das Manager Magazin sieht in ihr eine der einflussreichsten Frauen in der deutschen Wirtschaft. Sie selbst sagt, sie habe etwa 3000 Termine im Jahr, das sind zwölf pro Tag. Ihr Rezept für Struktur und Ausgleich: mit ihren zwei Hunden Gassi gehen.

Das ist wirklich gut, weil es mich total darin schult, den Fokus zu bewahren und bei mir zu sein. Tijen Onaran Foto: Sarah Domandl

Diversität und sozialer Aufstieg als Antrieb

Tijen Onarans Karriere hat in der Politik begonnen. Sie bezeichnet sich selbst als Generalistin, musste sich in kurzer Zeit in verschiedenste Themen einarbeiten. Heute hat sie drei Unternehmen. „Global Digital Women“ in Berlin unterstützt Frauen in der Digitalbranche mit Workshops und Mentoring-Programmen, die „ACI Consulting“ in München ist eine Beratungsfirma für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion. Bei der „TOC The Onaran Company“ in Berlin geht es um die Sichtbarkeit von Tijen Onaran selbst. Alle drei Unternehmen verfolgen das Ziel, die Wirtschaft diverser zu machen.

Ich will auch Menschen mit Migrationsgeschichte an der Spitze von Unternehmen sehen. Egal, ob sie selbst gründen oder angestellt sind. Und das ist mein innerer Antrieb, dafür arbeite ich. Tijen Onaran

Vier-Tage-Woche: Elitäre Debatte

Tijen Onaran arbeitet gerne viel und auch mal bis in die Nacht hinein. Die Debatte um die Vier-Tage-Woche als Arbeitsmodell und die Vor- und Nachteile von Homeoffice hält sie für privilegiert. Das gehe an der Lebensrealität vieler Menschen vorbei.

In dieser Debatte schwingt etwas mit, was mir total zuwider ist — nämlich, dass Arbeit verteufelt wird. Tijen Onaran

Wie Arbeit weniger als Belastung gesehen werden kann, warum sie selbst so viel arbeitet und was sie in Sachen Führung nun besser macht, darüber spricht detektor.fm-Moderator Christian Bollert in dieser Episode mit Tijen Onaran.