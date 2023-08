brand eins Podcast | Wolfgang Macht — Künstliche Intelligenz

KI – Risiken und Chancen

Künstliche Intelligenz ist sicher das aktuell meistdiskutierte digital-gesellschaftliche Thema. In der Arbeitswelt hat künstliche Intelligenz heute schon einen enorm großen Einfluss. Da sind beispielsweise die vielen generativen KI-Apps wie ChatGPT, DALL-E oder Amper Music, die teilweise Berufsaufgaben erledigen und dabei helfen können, produktiver zu sein. Gleichzeitig kündigen Unternehmen schon an, erste Arbeitsplätze komplett durch KI ersetzen zu wollen.

Wolfgang Macht ist Co-Gründer eines der ersten deutschen Digital-Startups, dem Online-Marketing-Unternehmen Netzpiloten AG, und Herausgeber des gleichnamigen Internetmagazins „Netzpiloten“. Dort und im begleitenden Podcast „Tech & Trara“ beobachtet er seit Jahrzehnten alles, was mit Digitalisierung zu tun hat. Zur Frage, wo Künstliche Intelligenz im Sommer 2023 steht, sagt er:

Das wird sicher ein ähnlicher Wildwestmarkt werden, wie wir das am Anfang der Digitalisierung erlebt haben. Wolfgang Macht, Netzpiloten Foto: Yannic WIlling

Neue Produkte und neue Standards erfordern neue Regularien

Jetzt gehe es um die Marktbesetzung, meint Wolfgang Macht. Bei den großen Gatekeepern habe der Wettlauf darum begonnen, wer mehr KI in seine Produkte bauen und neue Geschäftsmodelle aufbauen könne. Wichtig sei jetzt auch, zu schauen, wo die Standards für neue Produkte entstehen. Daher begrüßt er den Weg, den die EU mit ihrem „AI Act“ geht, um Grenzen zu setzen, damit auch die liberalen Rechte der Bürgerinnen und Bürger bewahrt bleiben. Eine Balance finden zwischen einer gesunden Skepsis und einer „gestalterischen Laune“ — darum gehe es jetzt, sagt Wolfgang Macht.

Es braucht ein gewisses Grundvertrauen für die Zeitläufe solcher Trends, dass sich das dann doch einpendelt. Das macht mir jedenfalls keine Angst. Wolfgang Macht

Im „brand eins Podcast“ beleuchten wir in gleich mehreren Episoden das Thema KI. In dieser ersten Folge unserer Reihe spricht detektor.fm-Moderator Christian Bollert mit Wolfgang Macht über Chancen und Risiken von KI und was er Unternehmen im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen empfiehlt.