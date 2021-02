Februar 2021: Telegram-Bot und Sabine Seifert verkauft Podcast-Werbung

Telegram-Bot für „Zurück zum Thema“

Heute präsentieren wir euch einen eigenen Telegram-Bot für unseren täglichen Podcast „Zurück zum Thema“. Wenn ihr bei Telegram nach „detektor.fm“ oder „Zurück zum Thema“ sucht, dann könnt ihr dem Bot ganz leicht folgen. Ihr bekommt dann abends eine kurze Information, wenn die neueste Folge des Podcasts verfügbar ist.

Mit dem Telegram-Bot seht ihr schnell und auf einen Blick auf eurem Smartphone, mit welchem Thema und welcher Frage wir uns auseinandergesetzt haben. Bei der Entwicklung des Bots haben uns die Medienfreunde enorm unterstützt. Dafür danken wir dem Team an dieser Stelle noch einmal besonders!

Sabine Seifert verkauft für uns Podcast-Werbung

Sabine Seifert verkauft seit gut einem dreiviertel Jahr Podcast-Werbung für unser Podcast-Radio detektor.fm. In unserem Podcast „detektor.fm destilliert“ spricht sie über ihre Begeisterung für Podcasts, ihre persönliche Faszination für Werbung und ihre aktuellen Lieblingspodcasts. In ihrem Arbeitsalltag spricht Sabine mit potentiellen Kunden über Optionen, wie Werbepartner bei uns in Podcasts auftauchen können. Wir sprechen auch über das Spannungsfeld zwischen Werbung und Redaktion sowie unsere klaren Richtlinien zum Umgang mit und zur Integration von Werbung.

Apokalypse & Filterkaffee, In Therapie & Tonbandgerät

Sabine hört privat neben detektor.fm-Podcasts gern den Micky Beisenherz Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“. Sie mag daran die Mischung aus Humor und aktuellen Themen und Nachrichten. Außerdem lauscht sie gern Ole und Sophie von der Band Tonbandgerät. Im „Sommer ohne Wolken“-Podcast sprechen die beiden über Musik, Popkultur und was sonst noch so los ist.

Sabine Seifert und Christian Bollert sprechen in unserem Hauspodcast auch über die neuen, heute erscheinenden Podcast-Episoden von brand eins, Antritt und dem Plattenkoffer. Außerdem empfiehlt Christian die arte-Serie „In Therapie“, die sich mit der Stimmung in Paris nach den Anschlägen auf das Bataclan 2015 beschäftigt.

Shownotes

00:00:09 Begrüßung von Sabine Seifert und Christian Bollert

00:00:30 Sabine als Audio Sales Managerin bei detektor.fm

00:01:57 Spannungsverhältnis zu Werbung im Allgemeinen

00:03:57 Lob für die Gattungswerbekampagne der Radiozentrale

00:08:08 Werbung in Podcasts im Vergleich zu klassischer Radiowerbung

00:12:39 Neuer Telegram-Bot von detektor.fm für Zurück zum Thema

00:18:22 Tracks & Traces ab sofort zweiwöchentlich

00:20:05 Neuer Plattenkoffer mit Daniel Bortz

00:20:39 Antritt-Episode zur Cyclocross-Weltmeisterschaft

00:23:21 brand eins Podcast über Sinn und Unsinn vom Impfzwang

00:24:20 Tipps „Apokalypse & Filerkaffee“ sowie „Sommer ohne Wolken“

00:28:55 Serientipp von Christian: „In Therapie“ bei arte.tv

00:30:49 Verabschiedung von Sabine und Christian