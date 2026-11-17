Das, was ihr hier gerade hört, ist ein Roboter. Er ist circa fünf Meter hoch, knallrot und sieht so ein bisschen aus wie ein einzelner, riesiger Arm. Er steht auf einem Sockel mitten in einer großen Werkhalle. Langsam richtet er sich auf, knickt wieder ein und dreht sich zur Seite. An seinem Ende, also da, wo bei einem Arm die Hand ist, sitzt ein spitzer Werkzeugkopf. Je nachdem, womit er ausgestattet wird, kann der Roboter zum Beispiel fräsen oder schwere Bauteile bewegen.

Entwickelt wurde der Roboter von einem Unternehmen, das eigentlich in einer ganz anderen Welt unterwegs ist: im Schiffbau. Die Mecklenburger Metallguss GmbH, kurz MMG, baut riesige Propeller für Handelsschiffe und gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Propellerherstellern weltweit. Und seit einigen Jahren tüfteln sie eben auch an diesem Roboter. Aber MMG will ihn nicht nur bei sich selbst einsetzen, sondern auch anderen Unternehmen anbieten. Dafür muss das Unternehmen aber erst einmal zeigen, was diese Maschine überhaupt alles kann.

Und genau dafür holt sich MMG Hilfe aus einer Branche, die mit Schiffspropellern erst mal ziemlich wenig zu tun hat: aus der Games-Branche. Und was passiert, wenn Industrie und Spieleentwicklung aufeinandertreffen? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Feline Klinger. Schön, dass ihr wieder zuhört. Für diese Folge habe ich mit Lars Greitsch gesprochen. Er ist Geschäftsführer bei MMG und beschäftigt sich dort seit vielen Jahren auch mit Forschung und Neuentwicklungen.

Anfrage und Entwicklung

2025 bekommt er eine Anfrage vom Kreativbund, ob MMG nicht Lust hätte, mit einer eigenen Herausforderung an einem Cross Innovation Lab teilzunehmen. Wir waren ja erst mal überrascht über die Anfrage und wussten natürlich am Anfang gar nicht, was auf uns zukommt. Haben dann aber relativ schnell auch die Chance für uns begriffen, dass wir uns selber sozusagen nochmal fokussieren auf unser Roboterprojekt. MMG beschäftigt sich zu diesem Zeitpunkt schon seit rund 15 Jahren mit dem XXL-Roboter.

Erstmal testet das Unternehmen nur einen ersten Prototypen. Später entwickelt es den Roboter gemeinsam mit der Fraunhofer Gesellschaft in einem fünfjährigen Forschungsprojekt weiter. Das ist ein Roboter im XXL-Format, also wirklich der größte elektrisch angetriebene Roboter, den wir so kennen. Und er hat eine spezielle Kinematik. Die Kinematik beschreibt, wie sich ein Roboter bewegt, also zum Beispiel, wie seine einzelnen Teile zusammenspielen und welche Bewegungen dadurch möglich sind.

Das macht ihn besonders attraktiv im Sinne von Tragfähigkeit, Steifigkeit – all das, was man eigentlich von einem Roboter haben möchte. Und wir verfolgen damit mehrere Ziele. Wir wollen sozusagen unsere eigene Bearbeitung der Propeller damit optimieren, automatisieren. Und wir verfolgen aber auch das Ziel, anderen Industrien einen solchen Schwerlastroboter anzubieten.

Herausforderungen im Lab

Die offene Frage im Lab ist deshalb weniger, was der Roboter technisch kann, sondern eher, ob MMG schon soweit ist, damit nach draußen zu gehen. Die Herausforderung intern war sozusagen auch, unsere Entwickler davon zu überzeugen, dass wir eigentlich schon sehr weit sind mit der Entwicklung und auch schon in die Marktgespräche gehen können. Da gab es sozusagen bei uns intern so zwei Lager: Die einen, die halt nach draußen wollen, darüber erzählen wollen, und die das andere Lager, das sagt: „Nein, wir sind noch gar nicht so weit. Wir müssen das und das noch entwickeln und da noch tiefer reingehen.“

MMG will mit dem Roboter also neue Branchen ansprechen. Aber wie könnte das überhaupt funktionieren? An diesem Punkt beginnt die eigentliche Cross Innovation Arbeit. Denn zuerst muss die Herausforderung genauer unter die Lupe genommen werden: Ist das überhaupt die richtige Frage für so einen Prozess? Und wer könnte dabei helfen?

Mein Name ist Christoph Brosius und ich bin Case Facilitator und beschäftige mich durchgehend wahnsinnig gerne mit crosssektoraler Innovation. Christoph Brosius hat 2025 mehrere Cross Innovation Labs des Kreativbundes begleitet. Ihr kennt ihn deshalb vielleicht schon aus der Folge zu Neuramensa. Seine Aufgabe ist, zwischen Unternehmen und Kreativschaffenden zu vermitteln.

Zusammenarbeit und Perspektiven

Die Anbahnung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen aus Branchen, die bisher vielleicht nicht so viel bis gar nichts miteinander zu tun hatten, die beginnt ganz häufig erst mal da, dass man irgendeinen vertrauensvollen Zugang braucht zu diesem Unternehmen. Also irgendjemand, da muss überhaupt erst mal Ressource und Bock haben, sich darauf einzulassen, sich mal was anzuhören, was nicht das Tagesgeschäft ist.

Und wenn diese Grundlage gelegt ist, dann ist der erste Punkt meistens so eine Klärung der Frage, so ein Hinterfragen eigentlich. Also: Bist du sicher, dass das, was du herausfinden möchtest, das ist, was gerade am meisten drückt oder was auch am meisten Sinn macht für diesen Kontext? Weil natürlich vielleicht auch nicht alle Fragen dafür geeignet sind, branchenwildfremde Menschen da jetzt drauf zu lassen.

Für das Cross Innovation Lab hat MMG am Anfang auch über ein anderes Thema nachgedacht, einem, was eher aus dem klassischen Propellergeschäft kommt. Aber Technik, Kund:innen, Vermarktung – das kennt das Unternehmen in diesem Fall ja schon. Beim Roboter ist das anders. Und deswegen eignet sich dieses Projekt besonders gut, um neue Perspektiven von außen einzubeziehen.

Identifikation von Herausforderungen

Die nächste Frage ist also: Wer kann bei so einer Herausforderung überhaupt helfen? In dem Lab war es jetzt so, dass sie eine wahnsinnig tolle technische Innovation über Jahre hinweg für sich selbst ins Leben gerufen haben und dabei dann gemerkt haben, dass dieser unfassbar riesige Roboter eigentlich auch total sinnvoll einsetzbar sein könnte in anderen Branchen und Industrien.

Die sind aber noch gar nicht so richtig sicher, welche das sind und was genau die Einsatzfelder sind. Und deswegen war dann im Gespräch relativ schnell klar: Das ist also eigentlich so ein Problem, was zu tun hat mit Erlebnis oder auch mit Exploration. Weil ihr jetzt überhaupt erst mal ins Gespräch gehen müsst mit der Automobilindustrie, mit der Flugzeugindustrie, mit ganz unterschiedlichen Branchen, um zu lernen, was ihr alles noch nicht wisst.

Und die wiederum müssen möglichst schnell kapieren: Was ist das Besondere an diesem Roboter? Was kann der so gut und anders als andere? Das kann ich natürlich jetzt aufschreiben und in Flyer packen und in PowerPoint-Folien. Oder ich mache das interaktiv erlebbar. Naja, und dann bist du plötzlich nur noch einen Schritt entfernt davon zu sagen: Also, wo sind denn jetzt die ganzen Spieleentwickler und kreativ und interaktiv Agenturen?

Skepsis und Verständnis

Aus Sicht von Brosius ist der Weg zu den Spieleentwicklern also ziemlich logisch. Bei MMG ist die Reaktion erstmal eine andere. Das war natürlich auch erstmal eine Skepsis, weil man sich natürlich erstmal die Frage stellt: Okay, dieser Roboter, dieses Produkt ist kinematisch, mathematisch sehr, sehr komplex. Und wir als Ingenieure oder als Entwickler haben natürlich immer Angst, wenn etwas vereinfacht wird, dass genau das weggelassen wird, was am wichtigsten ist.

Die anfängliche Skepsis legt sich dann aber auch ziemlich schnell wieder. Es war aber erstaunlich, wie schnell die Spieleentwickler dann doch die komplexe Kinematik verstanden und abgebildet haben, sodass wirklich die Bewegungsabläufe in den Videosequenzen oder in der Animation, Simulation, wie auch immer man das nennen will, sehr realistisch dargestellt sind.

Das hat mich schon schwer beeindruckt, dass das in so kurzer Zeit aufgesogen wurde, mit einer Begeisterung für das sehr technische Thema. In diesem Lab wird das Matching also relativ gezielt kuratiert. Man kann so einen Prozess aber auch viel offener gestalten. Das hängt auch davon ab, wie viel Zeit man hat und wie schnell man zu konkreten Ideen kommen will.

Teamarbeit und Ideenentwicklung

Im Fall von MMG sollen also Spieleentwickler und Kreativagenturen neue Perspektiven auf den Roboter bringen. Aber die sitzen im Lab natürlich nicht alleine am Tisch. Von MMG sind neben Lars Greitsch auch die Marketingleitung und Ingenieure aus der Roboterentwicklung dabei. Dazu kommt auch noch jemand von der Fraunhofer Gesellschaft, die an der technischen Entwicklung des Roboters beteiligt war. Und auch ein Experte aus der Luftbranche ist dabei, also quasi ein potenzieller Kunde.

Wir hatten einen gemeinsamen Kick-off, wo wir in kleinerer Runde erst mal verstanden haben und hinterfragt haben: Was ist das Problem? Daraufhin haben wir dann kuratiert und in so einer großen Runde eingeladen, um eigentlich noch mal ganz tief dieses Problem zu briefen und zu verstehen und erste Ideen zu entwickeln.

Aus diesem ersten Brainstorming entstehen unterschiedliche Ideen. Danach schauen die drei Kreativteams gemeinsam, welche Ansätze sich sinnvoll verbinden lassen. Ein Team merkt dabei, dass seine Richtung zu weit von den anderen entfernt ist und sich die Kompetenzen zu stark überschneiden würden. Deswegen steigen sie aus dem Lab aus. Und dann sind wir mit zwei Teams aus diesem Brainstorming-Tag mit wehenden Fahnen in die Konzeption gestartet.

Konzeptpräsentation und Feedback

Die beiden Teams arbeiten ihre Ideen danach erst mal weiter aus. Noch wird also nichts programmiert oder in 3D gebaut. Stattdessen stellen sie ihre Konzepte vor. So haben wir die Aufgabe verstanden und so würden wir sie lösen. Es ging darum, überhaupt erst mal alle am Tisch abzuholen und ein gemeinsames Verständnis davon zu entwickeln: Ist das, was wir denken, was wir jetzt hier bauen, in Linie mit dem, was ihr euch vorstellen könnt, was dabei rauskommt?

Und wenn man so ergebnisoffen startet, wie wir das gemacht haben, war das einer der ganz wichtigen Schritte, um aus dieser maximalen Unsicherheit und Varianz, was das alles werden könnte, jetzt so Schritt um Schritt mal ins Konkrete zu gehen. Danach präsentieren die Teams alle zwei, drei Wochen einen neuen Zwischenstand. MMG und die anderen Beteiligten können nachhaken und korrigieren.

Also stimmt die Technik und passt das auch zu den möglichen Einsatzbereichen? Also das große Buzzword, was ja immer so im Raum steht, ist so Design Thinking. Und hinter dieser Denkhaltung steckt ja überhaupt jetzt erst mal dieses Grundverständnis von: Lasst uns nicht sofort mit Lösungen starten, lasst uns einmal das Problem noch mal besser verstehen und da tiefer eintauchen.

Fortschritte und erste Ergebnisse

Die hatten ja zum Zeitpunkt, als wir das Lab angefangen haben, noch gar nicht angefangen, diesen Roboter zu verkaufen. Das heißt, wir waren in unseren Workshops auch so ein bisschen mit die Marketing-Sitzung, in der man überhaupt erst mal die Charakteristika des Produktes herausarbeitet. Das war wirklich interessant und spannend, auch für alle Beteiligten zu merken: Wir dürfen da auch von außen ein Spiegel sein, um hochtechnische Innovationen in allgemein verständlichere Sprache zu übersetzen.

Nach ungefähr zwei Monaten gibt es dann eine erste Version, die MMG und die anderen Beteiligten zeigen können. Die Lösung war am Ende: Wir bauen den Roboter komplett digital nach in einer Game Engine und geben dir Aufgaben in echten Situationen in einer Flugzeugfertigungshalle, in einer Werkhalle, auf einer Baustelle. Und wir geben dir jetzt die Chance, selber Hand anzulegen mit so einer Minigame-Mechanik, um dann wenn du das richtig einsortiert hast, dafür zu sorgen, dass du beobachten kannst, wie dieser eindrucksvolle Roboter Dinge tut, die der Normaler so nicht könnte.

Ganz konkret gibt es in der Anwendung verschiedene Szenarien. Eines davon kommt direkt aus dem MMG-Alltag. Der Roboter soll dabei einen Propeller fräsen. Dafür müssen die einzelnen Arbeitsschritte aber erst mal in die richtige Reihenfolge gebracht werden. Also muss zum Beispiel am Anfang das passende Werkzeug ausgewählt werden. Erst wenn das stimmt, läuft die Anwendung durch. Und man sieht, wie der Roboter die Aufgabe ausführt.

Und das Interessante an so einem Game Loop ist halt, dass du viel mehr Engagement einsammelst als wenn ich nur auf eine Grafik schaue oder auf einen Flyer. Sondern da bin ich das. Ich bin die handelnde Person als potenziell zukünftiger Käufer, der damit interagiert. Und die Interaktion selber, die ist gar nicht so wahnsinnig beeindruckend. Also warum haben wir das ausgewählt? Spiele schaffen es, Leute stärker intrinsisch zu motivieren, sich mit etwas zu beschäftigen.

Zielsetzung und Perspektivwechsel

Und das war unser Ziel. Wir wollten, dass die Leute, die interviewt werden sollen, aus diesen neuen Industrien freudvoller, leichter und mit mehr Erinnerungsleistung ins Gespräch gehen mit dem Unternehmen. Aus einer ziemlich komplexen Maschine wird also etwas, das man selbst ausprobieren und dadurch leichter verstehen kann. Und genau dafür mussten hier sehr unterschiedliche Perspektiven zusammenkommen: die technische von MMG und die spielerische aus der Games-Branche.

Damit das funktioniert, müssen die Beteiligten aber erstmal eine gemeinsame Sprache finden. Denn verschiedene Branchen meinen manchmal dasselbe, benutzen dafür aber völlig unterschiedliche Begriffe. Brosius sagt deshalb, solche Missverständnisse sollte man vorsichtbar machen. Und im Zweifel braucht es auch jemanden, der ganz bewusst nochmal Nachfragen stellt.

Aber es braucht auch noch etwas anderes. Und das fängt meistens schon dabei an, dass wir ausreichend Raum und Zeit am Anfang des Prozesses brauchen, damit beide Parteien sich wechselseitig mal zeigen dürfen. Ich bin immer mehr der Überzeugung, dass es auch total wichtig ist, dass all die anderen, die dann da neu hinzukommen, von außen eine Chance haben, einmal so in ihre Werkzeugkiste und in ihr Portfolio reinblicken zu lassen.

Herausforderungen und Reibungen

Weil ganz häufig genau dann nämlich auch ein besseres Verständnis des Gegenübers eintritt. Ach so, du machst sonst eigentlich sowas. Und das hilft dann total, diese Brücken zu bauen, über die man dann über eine längere Zeit im Projekt selber gehen kann. All diese Dinge können dabei helfen, die unterschiedlichen Perspektiven zusammenzubringen.

Aber genau dieser Perspektivmix kann natürlich auch Reibungen erzeugen, sagt Brosius. Das fängt ja schon mal dabei an, dass die Branche dir einlädt, das Unternehmen. Alle Beteiligten müssen sich ja auch Zeit für das Projekt nehmen. Und wenn das für jemanden on top ist zum Tagesgeschäft, das knirscht dann einfach nur. Wir machen hier gerade ein Innovationsprojekt, hat das bei allen Beteiligten die ausreichenden Ressourcen.

Und diese spezifische Frage, die kommt dann häufig, wenn es auf der einen oder anderen Seite zu nerdig wird. Also wenn wir heiße Debatten darüber hatten, wie präzise oder akkurat etwas dargestellt werden muss. Also technischer Realismusgrad versus Spiel- und Nutzungsfreude. Das ist ja genau der Perspektivenmix, den wir da zusammengebracht haben.

Und wenn die, glaube ich, zu unmoderiert oder zu hart aufeinandertreffen, dann entsteht da mega Frust auf beiden Seiten, weil beide Seiten sich nicht gehört fühlen in ihrer Fachexpertise, die jeweils eine totale Berechtigung hat. Damit so ein Prozess funktioniert, braucht es also Moderation und die Bereitschaft, auch mal einen Kompromiss zu finden.

Erfolgskriterien und Ergebnisse

Selbst wenn die Zusammenarbeit gut funktioniert, heißt das natürlich noch nicht, dass am Ende auch etwas Sinnvolles dabei herauskommt. Woran lässt sich der Erfolg eines solchen Labs also festmachen? Wenn du mich ganz persönlich fragst, was das wichtigste Erfolgskriterium für ein richtig gutes Lab ist, dann wäre das, dass da am Ende etwas herauskommt, wo alle sich mit Megastolz daneben stellen und es Dritten zeigen und es weiter genutzt wird.

Und deswegen ist das was ich suche: das Leuchten in den Augen von Menschen, die im Prozess beteiligt waren und dahinter herausgehen und sagen: Ich weiß nicht genau, was hier passiert ist, aber das war richtig toll, hat richtig Spaß gemacht und ich habe erst die Ideen, wie es weitergehen kann. Brosius sagt außerdem, es hilft, wenn Unternehmen selbst investieren. Und zwar nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Denn das erhöhe die Verbindlichkeit.

Aber entscheidend ist am Ende natürlich, was nach so einem Lab tatsächlich übrig bleibt. Also was ist aus der Idee bei MMG geworden? Ungefähr ein Jahr später Ich glaube, wir können noch gar nicht sagen, wo es ganz genau hinführt. Das liegt aber daran, dass wir ein bisschen hinter dem Zeitplan sind mit dem Roboter, was wir machen wollen.

Es hat ja erstmal gebracht, dass wir intern wirklich motiviert sind und überzeugt sind, dass das der richtige Weg ist. Dann werden wir hoffentlich auch vertrieblich die Zeit finden, da auch auf entsprechende Veranstaltungen, Messen zu gehen. Wir haben jetzt schon mal eine Veranstaltung gehabt im Schiffbau, wo ich auch Sequenzen gezeigt habe.

Ich glaube, das hat sehr viel gebracht, den Zuschauern sich was vorstellen zu können, was der Roboter macht. Aber was wir wirklich mit der Konsole nachher schaffen, das werden wir, glaube ich, erst nächstes Jahr so richtig erfahren. Die Spielekonsole ist für MMG also noch kein fertiger Vertriebserfolg. Ob sie tatsächlich dabei hilft, neue Kund:innen und neue Einsatzfelder für den Roboter zu finden, wird sich erst noch zeigen.

Veränderungen durch Cross Innovation

Aber der Cross Innovation Prozess hat bei MMG auch jetzt schon etwas verändert. Durch den Blick von außen hat das Unternehmen nochmal eine neue Perspektive auf die eigene Technologie bekommen. Und daraus ist eine Anwendung entstanden, mit der kann MMG den Roboter für mögliche Kund:innen verständlicher und vor allem auch erlebbarer machen.

Wie dieser Roboter und auch die Animation dazu aussieht, könnt ihr euch übrigens auf detektor.fm anschauen. Im Artikel zufolge findet ihr ein paar Aufnahmen dazu. In den vergangenen sechs Folgen haben wir ziemlich unterschiedliche Beispiele dafür kennengelernt, wie Cross Innovation funktionieren kann. Und sehr oft spielt dabei die Kultur- und Kreativwirtschaft eine wichtige Rolle.

Gleichzeitig ist aber auch deutlich geworden, dieses Innovationspotenzial wird noch längst nicht überall mitgedacht. Zum Abschluss wollte ich deshalb nochmal ein bisschen rauszoomen: Wo steht Deutschland hier eigentlich? Wie sieht das in anderen Ländern aus? Und was müsste passieren, damit solche Kooperationen in Zukunft selbstverständlicher werden?

Internationale Perspektiven

Die läuft bei mir genau Eine Person, die genau diesen Vergleich ziehen kann, ist Jenny Kornmacher. Wenn man mich ankündigen würde, würde ich sagen: Ja, also jemand, der in verschiedenen Ländern mit Cross Innovation gearbeitet hat und jetzt ein Buch darüber veröffentlicht hat oder so ähnlich. Jenny Kornmacher beschäftigt sich schon seit vielen Jahren mit Cross Innovation. In Hamburg hat sie den Bereich bei der Kreativgesellschaft mit aufgebaut.

Heute arbeitet sie in Schweden daran, die Kultur und Kreativwirtschaft stärker in Innovationsprozesse einzubinden. Und gemeinsam mit zwei Kolleginnen hat sie gerade auch das Handbook Cross Innovation in Practice veröffentlicht. Kornmacher hat also einen guten Überblick darüber, wie sich Cross Innovation in Deutschland und in Europa entwickelt.

Mein Blick von außen ist, dass die Kultur und Kreativwirtschaft in Deutschland jetzt schon relativ stark als eine eigene Branche wahrgenommen wird. Also mehr und mehr in jedem Jahr. Als Teil des Innovationssystems noch relativ wenig. Also da sind wir in Deutschland eher noch am Anfang und in vielen anderen Ländern auch.

Herausforderungen in der Wahrnehmung

Dass die Kultur und Kreativwirtschaft bisher noch so wenig als Innovationspartner wahrgenommen wird, hat laut Kornmacher mehrere Gründe. Ich glaube, es liegt vor allem an mangelnder Kompetenz und an mangelndem Wissen. Also, dass man gar nicht genau weiß, wie viel innovatives Potenzial es in der Kreativwirtschaft gibt. Dazu muss man wirklich ein relativ tiefes Verständnis dafür haben, was überhaupt in der Kreativwirtschaft gemacht wird, was machbar ist, auch in den sehr unterschiedlichen Teilbranchen der Kreativwirtschaft.

Es liegt aber auch daran, dass es noch nicht so viele Good Practices, also Cases gibt, die veranschaulichen: Was ist denn dabei rausgekommen, wenn Künstler zusammenarbeiten mit anderen Branchen oder auch in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen vielleicht eher transformativ mitarbeiten? Also, was gibt es da wirklich für gute Ergebnisse, die man auch berichten kann? Das ist wirklich noch immer ein relativ neues Feld.

Potenzial der Kreativwirtschaft

Dabei könnte die Kultur- und Kreativwirtschaft viel zu solchen Innovationsprozessen beitragen. Und zwar nicht erst, wenn es um die Gestaltung oder Vermarktung neuer Produkte geht. Es gibt in unterschiedlichen Branchen sehr unterschiedliche Denkweisen. Und eine Sache, die ja wirklich für die Kultur und Kreativwirtschaft steht, ist das kritische Denken.

Da haben wir schon so oft gesehen, dass plötzlich in ganz andere Richtungen gedacht wird, dass Dinge hinterfragt werden, die sonst nicht hinterfragt werden. Und das wäre, glaube ich, das Wichtigste, wenn man Kultur- und Kreativwirtschaft einbezieht in Innovationsprozesse für mich: dass die von Anfang an dabei sind und nicht irgendwie zum Schluss dazukommen, um irgendwelche Dinge hübsch zu machen oder besser zu kommunizieren oder das Narrativ zu verbessern oder in die Richtung zu arbeiten, sondern wirklich von Anfang an und lieber als kritische Reflexionsebene dabei sind.

In Deutschland stehen wir hier also noch ziemlich am Anfang. Aber wie sieht es eigentlich im Rest Europas aus? Also ich würde jetzt behaupten, es gibt noch keine Region in Europa, wo man sagen könnte: Die beziehen Kultur- und Kreativwirtschaft von vornherein stringent mit in ihr Innovationssystem ein. Das wäre wünschenswert. Ich glaube, in Europa gibt es sie nicht.

EU-Förderprogramme und gesellschaftliche Transformation

Am weitesten voraus im Moment ist die EU selber mit ihren Förderprogrammen. Da wurden in den letzten Jahren und gerade in der letzten EU-Förderperiode wirklich viele Fonds aufgemacht, sodass Kultur- und Kreativwirtschaft in ganz andere Bereiche mit reinkommen kann, zum Teil auch in wissenschaftliche Programme, wie zum Beispiel das große Wissenschaftsförderprogramm der EU.

Das nennt sich Horizon. Und da gab es zum Beispiel Calls, die haben sich ausschließlich vorher an Marinebiologen gewendet. Und da gab es jetzt vor zwei Jahren ungefähr einen Call, der hieß Oceans and the Arts. Also das ist total spannend, dass man sagt: Hier wollen wir Künstler mit einbeziehen, wenn es um Klimaveränderungen in Meeren geht.

Das Beispiel aus der Meeresforschung sei aber nur eines von vielen möglichen Einsatzfeldern. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen: Nicht nur Innovation, das ist total wichtig, ist aber meistens mehr auf unternehmerischer Ebene, sondern auch Transformation, also mehr gesellschaftliche Ebene zu denken.

Und wir befinden uns ja nun mal gesellschaftlich gerade in einem riesigen Umbruch, sowohl grüne Transformation als auch soziale, als auch digitale. Und auch da kann die Kultur- und Kreativwirtschaft eine ganz, ganz viel größere Rolle einnehmen, als sie das bisher hat.

Skandinavische Ansätze

In Skandinavien wird darüber jetzt an vielen Stellen nachgedacht, sowohl in Finnland als auch in Schweden als auch in Dänemark. Also, dass man sagt: Wir haben Fonds, wo es darum geht, dass man mit grüner Transformation, also Klima, in irgendeiner Art und Weise arbeitet und die dann auch öffnet und sagt: Wir brauchen hier auch Künstler, die im Bereich Klimaschutz oder ökologischen Maßnahmen mitarbeiten.

Oder auch soziale Transformation. Wir haben wahnsinnig viele Jugendliche zum Beispiel in Schweden, die weder in Ausbildung noch in irgendeiner Art von Arbeitsform sind, unter vor allem jungen Menschen zwischen 18 und 25. Oder auch ganz hohe Bandenkriminalität, was man vielleicht vor ein paar Jahren noch gar nicht so mit Schweden in Verbindung gebracht hat.

Und da denkt jetzt zum Beispiel die schwedische Regierung zum ersten Mal darüber nach, wie kann man vielleicht präventiv gegen Bandenkriminalität arbeiten und wie kann man die Kultur und Kreativwirtschaft in solche Prozesse mit reinbringen? Es fehlt also nicht unbedingt an Ideen und ersten Ansätzen.

Langfristige Etablierung von Kooperationen

Die große Herausforderung sei es, solche Kooperationen langfristig zu etablieren. Und dafür müsse sich laut Kornmacher auch unser Verständnis von Innovation verändern. Als ich mit Cross Innovation angefangen habe zu arbeiten, das ist ja jetzt schon bald 15 Jahre her, erinnere ich an ein Gespräch in Deutschland, wo jemand aus dem Innovationssystem zu mir gesagt hat: „Was wollen Sie denn mit den Künstlern hier in diesem System? Lassen Sie die mal in ihren Schmuddelecken.“

Ich glaube, er hat das ungefähr so gesagt. Seitdem hat sich, glaube ich, sehr viel geändert im Verständnis, hoffe ich, von Kultur- und Kreativwirtschaft. Und dass man auch sieht, was es für ein Potenzial in dieser Branche gibt, als Motto an sich natürlich für wahnsinnig viele Arbeitsplätze, aber auch sozusagen darüber hinaus.

Es muss sich aber noch mehr sozusagen im Verständnis ändern, dass Innovation nicht nur entsteht durch Forschung und Entwicklung, Research and Development. Und dass man dann sieht, was gibt es für neuartige andere Arten von Innovationssystemen.

Und da würde ich sagen, Cross Innovation mit der Kultur- und Kreativwirtschaft ist eine der Antworten. Aber ein anderes Verständnis von Innovation allein reiche noch nicht aus. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir mehr Stationen hätten und dass wir sagen: Die öffentliche Hand ist vielleicht ein Vermittler zwischen verschiedenen Kompetenzen und kann vielleicht diese vermittelnde Rolle auch in längeren Innovationsprozessen einnehmen.

Also es wäre schon mal ein großer Schritt, wenn man eine Kompetenzstelle hätte, mehr zu Cross Innovation an verschiedenen Stellen, die man befragen könnte und sich beraten lassen kann. Und dann könnten nämlich Unternehmen, Einrichtungen, einzelne Behörden das auch für sich selber schon mal umsetzen und austesten. Das fände ich schon mal einen ersten guten Schritt.

Da brauchen wir nicht ein ganzes System zu verändern. Da brauchen wir nur Denkweisen von einzelnen Menschen verändern, die das Lust hätten, mal auszutesten. Eine solche Vermittlerrolle übernimmt ja zum Beispiel auch der Kreativbund. Für Kornmacher sind also genau solche Angebote ein wichtiger Ansatz, um Cross Innovation künftig stärker zu fördern.

Trotz all dieser Herausforderungen ist Jenny Kornmacher aber nach wie vor optimistisch. Ich hätte mir vor zehn Jahren noch nicht vorstellen können, inwieweit die EU ihre verschiedenen Instrumente öffnet für die Kompetenzen der Kultur- und Kreativwirtschaft. Und ich glaube, das kann auf nationaler und auf regionaler Ebene tatsächlich auch passieren und sollte auch passieren.

Aber wir müssen einfach noch mal ein bisschen mehr zeigen, was dabei rauskommt und was dabei für viele gute Resultate entstehen kann. Die Beispiele aus dieser Podcast-Reihe zeigen zumindest schon mal, wie unterschiedlich Cross Innovation aussehen kann. Von einer Bäckerei über ein KI-Startup bis hin zu einem großen Industrieunternehmen.

Und dabei ist deutlich geworden: Es gibt nicht nur den einen Weg, wie solche Kooperationen ablaufen müssen. Manchmal entsteht daraus ein neues Produkt, manchmal eine andere Strategie oder erstmal ein ganz neuer Blick auf ein Problem. Aber es hat auch gezeigt, dass solche Prozesse nicht automatisch funktionieren.

Es braucht Offenheit für andere Perspektiven, Zeit und Ressourcen. Und Menschen, die die unterschiedlichen Kompetenzen zusammenbringen. Und auch wenn am Ende etwas Konkretes entsteht, heißt das noch nicht, dass sich der Erfolg sofort messen lässt. Cross Innovation ist also keine Garantie für neue Lösungen.

Aber sie kann Möglichkeiten eröffnen, auf die Unternehmen oder Organisationen allein vielleicht gar nicht gekommen wären. Und vielleicht ist genau das der entscheidende Punkt, der am Ende dieser Podcast-Reihe hängen bleibt. Manchmal muss man einfach über den eigenen Tellerrand schauen, um auf neue Ideen zu kommen.

Das war die vorerst letzte Folge von Machen statt Quatschen. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen, wie ich. Und falls ihr die anderen fünf Folgen noch nicht gehört habt, holt es doch gern noch nach. Ansonsten danke fürs Zuhören und macht’s gut.

Skript, Recherche und Moderation dieser Folge kamen von mir, Feline Klinger. Redaktionell unterstützt hat mich Stefan Ziegert. Das Sounddesign kommt von Benjamin Serdani. Produziert hat die Folge Tim Schmutzler.