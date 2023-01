Mittelstand | Berief Food

Pflanzliche Lebensmittel im Trend

Seit einigen Jahren sind pflanzliche Lebensmittel als Alternative in ihrer Beliebtheit gestiegen: Neben Hafer- oder Sojamilch haben auch Fleischersatzprodukte aus unterschiedlichen pflanzlichen Proteinen ihren Weg in die Kühlregale der Supermärkte gefunden. Auch Unternehmen wie die Rügenwalder Mühle, die bisher auf Fleischprodukte gesetzt haben, sind auf das lukrative Geschäft aufmerksam geworden. Das veränderte Konsumverhalten gibt ihnen recht: Immer mehr Menschen in Deutschland ernähren sich immer weniger von tierischen Produkten wie Fleisch und Milch. Und auch die Zahl der Menschen, die sich rein vegetarisch oder vegan ernähren, wächst.

Berief Food: Nachhaltiges aus dem Münsterland

Einige Anbieter sind jedoch nicht erst in den letzten Jahren auf diese Entwicklung aufgesprungen. So hat etwa die in Beckum beheimatete Firma Berief Food bereits 1985 angefangen, Tofu herzustellen. Inzwischen hat man das Sortiment stark ausgeweitet, bietet etwa pflanzliche Joghurts oder Milch aus pflanzlichen Proteinen an. Dabei wird bei der Produktion durchgehend auf Nachhaltigkeit und biologische Anbau- und Verarbeitungsweise geachtet. So bedient man zwar nicht den gleichen Massenmarkt wie andere Wettbewerber, hat sich aber im Sortiment vieler Supermärkte und Reformhäuser etabliert.

Wir müssen gucken, dass wir die Rohstoffe so lokal wie möglich ziehen. Das haben wir vor vielen Jahren umgestellt. Dass uns das auch während der Pandemie geholfen hat oder auch jetzt, wo Lieferketten gestört sind, war damals noch nicht so klar zu sehen. Bernd Eßer, CEO Berief Food

Wie man bei Berief den Trend hin zu mehr pflanzlicher Ernährung erlebt, wieso das Unternehmen bereits vor 35 Jahren auf Tofu gesetzt hat und welche Entwicklungen wir in den kommenden Jahren erwarten können, berichtet Geschäftsführer Bernd Eßer in der neuen Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts. Im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Lars Feyen erklärt er außerdem, welche Vorteile die Nutzung in Europa angebauter Rohstoffe bietet.