Mittelstand | Lowa Sportschuhe

Zurück an die frische Luft

Wandern als Sport und Outdoor-Aktivität ist spätestens seit dem Beginn der Coronapandemie beliebt. Um der Enge der eigenen vier Wände und der Arbeit im Homeoffice zu entkommen, haben vor allem auch junge Menschen Outdoor-Aktivitäten neu für sich entdeckt. Egal, ob in den Bergen oder im Wald — der Sport an der frischen Luft liegt im Trend. Um Outdoor-Aktivitäten wie das Wandern professionell zu gestalten, benötigen die Leute aber auch professionelle Ausstattung. Beim Wandern sind besonders die richtigen Schuhe aus belastbarem Material entscheidend, damit die Füße nach einer Wanderung nicht schmerzen.

Lowa Sportschuhe: Ein transalpines Unternehmen

Dass Wandern immer beliebter wird, merken zum Beispiel auch Unternehmen wie Lowa Sportschuhe aus dem oberbayerischen Jetzendorf. Der Familienbetrieb wurde von Lorenz Wagner bereits 1923 unter diesem Namen gegründet. Seit den 1990er-Jahren ist man Teil der italienischen Tecnica-Gruppe und hat den Absatzmarkt und die Schuhproduktion über die Jahrzehnte auf verschiedene Standorte in Europa ausgeweitet. So findet ein Teil der Herstellung inzwischen in der Slowakei und in Italien statt. Doch auch vor Ort in Jetzendorf werden noch immer Schuhe gefertigt. Dabei unterscheiden sich die Ansprüche der Kundinnen und Kunden in den einzelnen europäischen Ländern. Je nach Landschaft und Untergrund variieren die Anforderungen an das Schuhwerk.

Für uns ist das Ziel: Wenn der Kunde an den Berg geht und acht bis zehn Stunden in den Schuhen unterwegs ist, dass er die Schuhe perfekt einsetzen kann, dass er keine Blasen und trockene Füße hat. Alexander Nicolai, CEO von Lowa Sportschuhe

Was der Wander-Boom für sein Unternehmen bedeutet, erklärt Alexander Nicolai, CEO von Lowa Sportschuhe. Zudem spricht er mit detektor.fm-Moderator Lars Feyen über einige Hintergründe zur Unternehmensgeschichte und Zukunftspläne.