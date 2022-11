Mittelstand | MeisterWerke Schulte

Mittelstand Ein Blick auf die Besonderheiten des deutschen Mittelstands

Wir blicken auf den deutschen Mittelstand und seine Besonderheiten. Schauen doch international viele Nationen neidisch auf den deutschen Mittelstand. Wir wollen herausfinden, was “Hidden Champions” eigentlich ausmacht, warum der Mittelstand besser durch die Krise gekommen ist als die Großkonzerne und warum es den Mittelstand in dieser Form nur in Deutschland gibt.