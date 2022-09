Mittelstand | Viba

Beständige Qualität seit fast 130 Jahren

Gegründet als Café Viebahn im Schmalkalden der 1890er Jahre, hat sich die Firma Viba seitdem stark verändert und weiterentwickelt. Für viele Kundinnen und Kunden ist das Unternehmen seit der Wiedervereinigung zum Inbegriff von Nougat in allen Formen geworden. Gerade in den ostdeutschen Bundesländern ist der klassische Nougat-Riegel beliebt, aber eben nicht nur dort. Dabei hat das Unternehmen mit einer neuen Produktpalette immer wieder auch den sich stets verändernden Geschmack der Kundinnen und Kunden aufgegriffen und als Inspiration genutzt.

Eine Entwicklung, die wir sehen, ist ein nachhaltigerer Konsum. Corinna Wartenberg, Geschäftsführerin für Marketing und Vertrieb bei Viba

Viba: zwischen Nougat und Ruby

Dass sich das Unternehmen immer wieder an Innovationen heranwagt, zeigt sich auch durch die Übernahme des Schokoladenherstellers Heilemann, der seit 2016 zu Viba gehört. Die Tochterfirma hat als erster Anbieter in Deutschland die neue Ruby-Schokoladensorte auf den Markt gebracht. Das eigentliche Kerngeschäft mit klassischen Süßigkeiten wurde darüberhinaus auch immer wieder erfolgreich ergänzt und die Nachhaltigkeit in den letzten Jahren mehr in den Mittelpunkt gestellt. Und man sucht eine enge Bindung zu den Kundinnen und Kunden – zum Beispiel durch die Nougat Erlebniswelt, in der die Besucherinnen und Besucher in Schmalkalden eigenhändig Süßigkeiten herstellen können.

Wie sich Viba immer wieder neu erfunden hat, was das Unternehmen dabei über den sich verändernden Konsum des Publikums gelernt hat und wie es für den Mittelständler aus dem Süden Thüringens nun weitergehen soll, darüber spricht detektor.fm-Moderator Claudius Nießen mit Corinna Wartenberg. Sie ist in der Geschäftsführung des Unternehmens verantwortlich für Marketing und Vertrieb.