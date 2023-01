Teurer Wohnen | Episode 3

Gewerbesteuer-Paradies

Das Podcast-Radio detektor.fm sitzt schon immer in Leipzig: in einem schönen Backsteingebäude, direkt am Kanal. Die Redaktion hat große Fenster, die Räume sind lichtdurchflutet – alles in allem ein ziemlich schöner Arbeitsplatz. Und trotzdem stellt sich die Frage: Ist das möglicherweise der falsche Standort? Geschäftsführer Christian Bollert und Prokurist Claudius Nießen prüfen, ob sich ein Umzug ins Berliner Umland lohnt. Genau an der Grenze zu Berlin liegt nämlich die Gemeinde Schönefeld – und die ist ziemlich beliebt bei Unternehmen aus ganz Deutschland. Wegen der Gewerbesteuer?



Schönefeld: Steueroase vor den Toren Berlins?

Die Idee hat sich detektor.fm abgeguckt – von Diamona & Harnisch. Das Unternehmen, das an der Charlottenburger Straßenecke Wieland/Pestalozzi Luxuswohnungen baut, hat nämlich auch einen Firmensitz in Schönefeld. Dort ist die zu zahlende Gewerbesteuer besonders niedrig. Heißt: bei niedrigen Gewerbesteuersätzen kann man Steuern sparen, wenn man sein Unternehmen in Schönefeld anmeldet – und nicht in Berlin. Sehr zum Ärger von Berlins Finanzsenator Daniel Wesener, der die Einnahmen der Gewerbesteuer lieber in der Stadt sehen würde.

Was sagt dazu der Bürgermeister von Schönefeld? Warum setzt die Gemeinde auf den niedrigen Gewerbesteuerhebesatz? Freut er sich, wenn sich in Schönefeld demnächst das Unternehmen hinter detektor.fm ansiedelt? In Folge 3 macht sich das Podcast-Team auf in die Steueroase vor den Toren Berlins, um sich das mal genauer anzuschauen.

Wenn ihr die ersten beiden Episoden verpasst habt, fangt am besten vorne an.

