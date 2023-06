Bild: LEWIS JOLY | AFP

Zurück zum Thema | Klimagerechtigkeit

Schafft der Pariser Gipfel mehr Klimagerechtigkeit?

In Paris haben sich Vertreterinnen und Vertreter aus etwa 100 Ländern zu einem Klima-Finanzgipfel getroffen. Was bringt der Gipfel in Sachen Klimagerechtigkeit?