Zurück zum Thema | Tiefseebergbau

Manganknollen und andere Rohstoffe: Wertvolles unter der Oberfläche

Weltweit versuchen Staaten, ihre Abhängigkeit von Kohle und anderen fossilen Rohstoffen zu reduzieren. Dabei schreitet auch die Erforschung neuer Fördermethoden voran. Weil gerade eine Frist abgelaufen ist, könnten künftig in internationalen Gewässern Tiefseebergwerke entstehen. Auf 2.000 bis 6.000 Metern Tiefe sind viele Rohstoffe wie Manganknollen, Massivfluide oder auch Kobaltkrusten vorhanden. Diese Minerale sind beispielsweise für die Herstellung von Elektro-Batterien nützlich. Manche Unternehmen und Länder sehen deshalb im Tiefseebergbau eine große wirtschaftliche Chance.

Am Ende reden wir davon, dass pro Jahr und Abbauoperation ungefähr 200 bis 300 Quadratkilometer Fläche am Meeresboden abgetragen wird – mit den gesamten Organismen, die das dann auch nicht überleben. Matthias Haeckel, GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel Foto: GEOMAR

Doch es gibt eine Menge Fragezeichen. Unklar ist nämlich, wie nachhaltig diese Rohstoffgewinnung wäre. Laut Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern würde der Tiefseebergbau schwerwiegende Folgen für die Lebensräume und die Biodiversität unter Wasser haben.

Internationale Verhandlungen zum Tiefseebergbau gehen weiter

Solange die Wissenschaft die konkreten Auswirkungen vom Tiefseebergbau nicht ausführlich dokumentiert hat, setzen sich Deutschland und auch andere Staaten für ein Moratorium ein. Interessierte Länder wie der Inselstaat Nauru können jedoch erstmals Anträge auf kommerziellen Abbau der Rohstoffe bei der Internationalen Meeresbodenbehörde (ISA) der Vereinten Nationen stellen.

Die 36 Vertragsstaaten der ISA haben es in den vergangenen zwei Jahren nicht geschafft, sich auf ein Regelwerk zu einigen. Nun treffen sie sich erneut für Verhandlungen in Jamaika. Die Zeit drängt, erste Abbaumöglichkeiten könnten nämlich gerade entstehen. Das klare Ziel: schnellstmöglich eine Lösung finden.

Bisher gibt es nur Lizenzen zur Exploration, also zur wirtschaftlichen Erforschung des Meeresbodens, aber noch keine für die Ausbeutung, also den kommerziellen Tiefseebergbau. Prof. Dr. Nele Matz-Lück, Völkerrechtlerin Foto: CAU / Jürgen Haacks

