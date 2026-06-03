Gehirn, Nervensystem, Hormone, Erfahrung und soziale Umwelt

Körper und Psyche beeinflussen einander. Das merken wir oft ganz unmittelbar: Wenn wir Angst oder Stress haben, schlafen wir schlechter oder fühlen uns erschöpft. Umgekehrt belasten Krankheiten uns aber auch psychisch. Sie können unseren Alltag einschränken, Sorgen auslösen und einsam machen.

Die Grenze zwischen Körper und Psyche ist oft eher praktisch als real. In der neuen Staffel von „Ach, Mensch!“ gehen wir diesem Wechselspiel nach und fragen uns: Was braucht der Mensch, um gesund zu bleiben? Welche neuen Ansätze gibt es in der Behandlung und was treibt Menschen an, so intensiv an einem Thema zu forschen?

Von individueller Medizin zur Virtual-Reality-Therapie

In den neuen Folgen geht es unter anderem um Stress. PH Dr. Mathias Schmidt untersucht am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, wann Stress krank macht und warum Menschen unterschiedlich darauf reagieren, insbesondere durch das Zusammenspiel von Genen, Epigenetik und Erfahrungen aus der frühen Kindheit. Seine Arbeit könnte dabei helfen, stressbedingte Erkrankungen in Zukunft besser zu behandeln. Dazu zählen nicht nur psychische Erkrankungen wie Depressionen, sondern auch Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes.

Zu neuen Behandlungsmethoden forscht auch Dr. Simone Behrens am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen. Könnte Virtual Reality für die Therapie von Krankheiten in Zukunft infrage kommen? In ihrer Forschung konzentriert sie sich vor allem auf Essstörungen wie Anorexie, untersucht aber auch VR-Methoden zur Entspannung für Krebspatientinnen und Krebspatienten.

Ziel ist nicht, die Psychotherapie jetzt von Grund auf zu verändern, aber zu gucken, an welcher Stelle wir uns durch technische Hilfsmittel tatsächlich das therapeutische Leben leichter machen können. Dr. Simone Behrens, MPI für Intelligente Systeme

Was treibt Forschende an?

Zu Wort kommen in der neuen Staffel von „Ach, Mensch!“ viele Pionierinnen und Pioniere. Prof. Dr. Melina Schuh und ihrem Team gelang es, zum ersten Mal die Reifung einer menschlichen Eizelle zu filmen. Als Direktorin am MPI für Multidisziplinäre Naturwissenschaften in Göttingen erforscht sie die biologischen Ursachen für Unfruchtbarkeit und Fehlgeburten. Dank ihrer Forschungserkenntnisse könnte die Kinderwunschbehandlung revolutioniert werden.

Das ist etwas, was, glaube ich, viele Forscher antreibt, dass es einfach wahnsinnig faszinierend ist, dass man in so einen wichtigen Prozess, der ganz schlecht verstanden ist, auf einmal mehr reinschauen kann. Prof. Dr. Melina Schuh, MPI für Multidisziplinäre Naturwissenschaften

Ab dem 10. Juni gibt es alle zwei Wochen mittwochs eine neue Folge „Ach, Mensch!“ — eine Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. detektor.fm-Redakteurin Jessica Hughes spricht dann mit Forscherinnen und Forschern aus der Medizin, Psychologie sowie den Geistes- und Sozialwissenschaften über ihre Geschichte und über ihre Arbeit — über das, was sie wissen, und das, was sie (noch) nicht wissen.