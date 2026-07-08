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Dr. Simone Behrens forscht am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme. Foto: MPI für Intelligente Systeme
Bild: Dr. Simone Behrens | MPI für Intelligente Systeme

Ach, Mensch! | Simone Behrens

Können virtuelle Körpermodelle bei Anorexie helfen, Simone Behrens?

In Deutschland leiden etwa 100.000 Menschen an Anorexia nervosa, also an Magersucht. Die Krankheit geht mit einer Körperschemastörung einher. Mit VR-Brillen könnten Betroffene lernen, sich auf eine Gewichtszunahme einzustellen.

Wenn jedes Gramm zum Problem wird

Fast 460.000 Menschen in Deutschland leiden an einer diagnostizierten Essstörung. Die häufigste Form ist die Anorexia nervosa, auch bekannt als Magersucht, von der vor allem junge Menschen betroffen sind: Mehr als die Hälfte der Diagnostizierten sind unter 18 Jahre alt. Darunter sind deutlich mehr Mädchen als Jungen. 

Die Ursachen einer Essstörung sind komplex und individuell. Gesellschaftliche Schönheitsideale oder soziale Medien können eine Rolle spielen, gelten aber nicht als alleinige Verursacher. Häufig stecken hinter einer Essstörung Themen wie Kontrolle, Selbstwert und der Umgang mit belastenden Lebenssituationen. Auch die Corona-Pandemie führte zu einem Anstieg der Fälle. Fachleute beobachten bis heute eine erhöhte Zahl an erkrankten Jugendlichen und teilweise schwerere Verläufe.

VR-Behandlung bei Magersucht

Um Patientinnen und Patienten bei der Behandlung zu unterstützen, erforscht Simone Behrens am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen den Einsatz von Virtual Reality (VR). In einer speziell entwickelten Umgebung setzen Betroffene eine VR-Brille auf und erleben sich in einem gesunden, normalgewichtigen Körper. Der Ansatz orientiert sich an Methoden der Verhaltenstherapie. Ähnlich wie bei der Behandlung von Phobien werden Betroffene mit einer Situation konfrontiert, die ihnen Angst macht — in diesem Fall mit der Vorstellung einer Gewichtszunahme.

Wir können in der VR das individuelle Horrorszenario simulieren und gemeinsam anschauen, was tatsächlich passiert.

Dr. Simone Behrens, MPI für Intelligente Systeme Tübingen

Zukunft für Kliniken

Noch handelt es sich bei den Anwendungen um Forschungsprototypen. Bevor VR in größerem Umfang in Kliniken eingesetzt werden kann, müssen Nutzen und Finanzierung weiter untersucht werden. Dennoch sieht Behrens großes Potenzial für technische Hilfsmittel in der Psychotherapie.

Ziel ist nicht, die Psychotherapie von Grund auf zu verändern, aber zu gucken, an welcher Stelle wir uns durch technische Hilfsmittel tatsächlich das therapeutische Leben leichter machen können.

Dr. Simone Behrens, MPI für Intelligente Systeme Tübingen

Wie könnte die Behandlung von Magersucht in Zukunft aussehen? In dieser Folge von „Ach, Mensch!“ spricht detektor.fm-Moderatorin Jessica Hughes mit Dr. Simone Behrens über technische Innovationen und warum sie den persönlichen Kontakt zwischen Therapeutinnen und Patienten nicht ersetzen können.

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