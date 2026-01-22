Play
Bild: Rido | shutterstock.com

Forschungsquartett | ADHS

AD(H)S bei Erwachsenen

Immer mehr Erwachsene werden mit ADS oder ADHS diagnostiziert. Was steckt hinter der Krankheit und wie geht es nach der Diagnose für Betroffene weiter?

Was bedeutet ADHS?

ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung und ist eine Unterform von ADS (Aufmerksamkeitsdefizit-Störung). Viele Betroffene haben eine große innere Unruhe, können nicht still sitzen, sich nur schwer konzentrieren, sind vergesslich und haben schnelle Stimmungswechsel. 

Bis in die 1990er-Jahre sind Fachkräfte davon ausgegangen, dass nur Kinder und Jugendliche betroffen sind. Doch die Zahl der Diagnosen bei Erwachsenen steigt. Dem Deutschen Ärzteblatt zufolge haben sich die diagnostizierten AD(H)S-Fälle bei deutschen Erwachsenen zwischen 2015 und 2024 fast verdreifacht.

Wir haben eine therapeutische Unterversorgung, weil sich zu wenige Fachärzte und Psychotherapeuten mit ADS auskennen. Die Patienten fahren durch ganz Deutschland, die haben Wartezeiten von Jahren. Und das dürfte eigentlich nicht sein.

Dr. Astrid Neuy-Lobkowicz, Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie

Dr. Astrid Neuy-Lobkowicz, Fachärztin für Psychosomatik und PsychotherapieFoto: Pinguin Verlag / Dominik Rössler

Seelische Begleiterkrankungen

Die Diagnose bei Erwachsenen ist oftmals schwieriger, da der gesamte Lebenslauf der Person berücksichtigt werden muss. Wichtig sind dafür Schulzeugnisse, Persönlichkeitsbeschreibungen von Personen aus dem engen Umfeld und verschiedene Tests, die potenziell Betroffene durchlaufen müssen. Oftmals wird ADHS aufgrund von anderen psychischen Erkrankungen erkannt. Verschiedenen Studien zufolge haben rund 80 Prozent der Betroffenen zusätzliche Diagnosen wie zum Beispiel Angststörungen oder Depressionen.

Wir sehen fast nie einen Patienten, der nur ADS hat — sondern die haben zusätzlich Depressionen, weil sie nicht weiterkommen. Sie haben oft Angstzustände, Versagensängste, weil sie einfach oft versagt haben. Sie haben oft Suchterkrankungen, weil Sucht oft eine Selbstbehandlung ist.

Dr. Astrid Neuy-Lobkowicz

Was steckt hinter einer ADS- oder ADHS-Diagnose bei Erwachsenen und wie kann Betroffenen geholfen werden? Das klären detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew und ihre Kollegin Alina Metz. Sie hat für die neue Folge des „Forschungsquartetts“ mit Dr. med. Astrid Neuy-Lobkowicz gesprochen. Neuy-Lobkowicz ist Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie und beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren schwerpunktmäßig mit dem Thema ADS bei Erwachsenen.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen