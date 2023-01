Forschungsquartett | Frauenstimmen werden tiefer

Frauenstimmen sind heute tiefer

Lange galt in der Wissenschaft, dass Frauen genau eine Oktave höher sprechen als Männer. Heute ist klar: Das stimmt so nicht mehr. Frauenstimmen sind den Männerstimmen in den letzten Jahrzehnten quasi entgegengekommen, sie wurde nämlich tiefer.

Das zeigt eine Forschung von Prof. Michael Fuchs und seinem Team. Er ist Professor für Phoniatrie und Pädaudiologie am Universitätsklinikum Leipzig. Das bedeutet, dass er sich mit der Erkrankung und Störung der Sprache, der Stimme und des Schluckens beschäftigt.

Tiefere Stimmen sind vertrauenswürdiger

Wir haben mit unseren Stimmen einen gewissen Gestaltungsspielraum. Das bedeutet, wir können sie je nach Situation höher oder tiefer einsetzen. Aus psychoakkustischen Studien ist bekannt, dass wir tieferen Stimmen eher vertrauen als höheren Stimmen. Die Emanzipation hat dazu geführt, dass Frauen heute ein anderes Rollenbild in der Gesellschaft übernehmen als noch vor mehreren Jahrzehnten. Damit sie genauso vertrauenswürdig klingen wie Männer, nutzen sie den Gestaltungsspielraum ihrer Stimme. So interpretieren Prof. Michael Fuchs und sein Team ihre Ergebnisse.

Wir merken, dass Frauen mit einem veränderten Rollenbild in der Gesellschaft ihre Stimme heute tiefer benutzen. Es ist ein Stückchen hörbare Emanzipation, könnte man sagen. Prof. Michael Fuchs, Phoniatrie und Pädaudiologie am Universitätsklinikum Leipzig Foto: S. Straube / UKL

Inwiefern das wirklich als Emanzipation bezeichnet werden kann und ob das tiefere Sprechen auch gesundheitliche Folgen mit sich bringt, darüber hat detektor.fm-Redakteurin Alina Haynert mit Prof. Michael Fuchs gesprochen. Was sie dabei herausgefunden hat, erzählt sie detektor.fm-Moderatorin Sara-Marie Plekat in der neuen Ausgabe vom Forschungsquartett.