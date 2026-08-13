Das Forschungsquartett — dieses Mal in Kooperation mit dem Forschungszentrum Jülich
Der Atem der Stadt und das Leid der Wälder
Im August 2026 wird der Himmel über der Region Rhein-Ruhr zum Schauplatz einer außergewöhnlichen Messkampagne. Ein Zeppelin NT gleitet in 300 Metern Höhe über Ballungszentren wie Köln und Düsseldorf sowie über die Wälder der Eifel. Doch es ist kein gewöhnlicher Rundflug: An Bord befinden sich hochempfindliche Instrumente der Kampagne CC-FLUX, die den Austausch flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) zwischen Erdboden und Atmosphäre erfassen.
Zeppelin: die ideale Forschungsplattform
Dr. Eva Pfannerstill vom Forschungszentrum Jülich leitet das Projekt ClimStress. Sie untersucht, wie Hitze, Trockenheit und Schädlinge die chemischen Abgase der Bäume verändern. Der Zeppelin ist dafür das ideale Werkzeug.
Im Vergleich zu schnellen Forschungsflugzeugen erlaubt das Luftschiff eine extrem hohe räumliche Auflösung, was für Messungen direkt über den Baumwipfeln unerlässlich ist.
Haushaltsreiniger als neue Schadstoffquelle
In den Städten rücken derweil neue Schadstoffquellen in den Fokus. Während klassische Autoabgase durch Katalysatoren stark reduziert wurden, gewinnen Haushaltschemikalien wie Farben, Reinigungsmittel und Kosmetika an Bedeutung. In den USA machen diese bereits etwa 50 Prozent der schadstoffbildenden Emissionen aus — eine Hypothese, die nun für Europa überprüft wird.
Luftqualität besser vorhersagen
Besonders kritisch ist das chemische Zusammenspiel: Treffen diese organischen Gase auf Stickoxide aus Verbrennungsprozessen, entsteht unter Sonneneinstrahlung gesundheitsschädliches bodennahes Ozon. Die Messmethode „Airborne Eddy Covariance“ erfasst dabei zehnmal pro Sekunde den vertikalen Wind und die Gaskonzentrationen, um exakt zu berechnen, was die Erdoberfläche sozusagen ausatmet. Die gewonnenen Daten sind eine entscheidende Grundlage für präzisere Luftqualitätsprognosen und ein besseres Verständnis unserer Atmosphäre in Zeiten des Klimawandels.
Der Forschungszeppelin ist vom 3. bis zum 16. August 2026 über dem Rhein-Ruhrgebiet, der Eifel und Teilen der Niederlande unterwegs. Er startet meist gegen 11 Uhr in Mülheim an der Ruhr.