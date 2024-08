Waldbrandfrüherkennung per Drohne

Karolin Breitschädel

Karo kümmert sich bei detektor.fm unter anderem um die täglichen Hörtipps im „PodcastPodcast“, außerdem ist sie Redakteurin für das „Forschungsquartett“, den Wissenschaftspodcast von detektor.fm. Bevor sie für detektor.fm nach Leipzig gezogen ist und endlich den lang ersehnten Job als Podcast-Redakteurin angetreten hat, verbrachte sie fast neun Jahre im Ruhrgebiet. Dort studierte sie im Master „irgendwas mit Medien“ und volontierte in einer Pressestelle. Am prägendsten waren jedoch die zwei Jahre beim Campusradio und ein Hörfunk-Praktikum – da war schnell klar: an Audio führt kein Weg vorbei. Hätte ihr früher auffallen können. Schließlich war schon das Redaktionspraktikum bei der apparat multimedia in Berlin während des Bachelors „Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis“ ein Wink mit dem Zaunpfahl in Richtung Zukunft. Und natürlich auch die ausgeprägte Podcast-Liebe, die Karo seit ihrer ersten Berührung mit „Sanft & Sorgfältig“ begleitet. Aber nachher ist man ja immer schlauer und zumindest rückwirkend ergibt jetzt alles Sinn.