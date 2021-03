Foschungsquartett | Agnotologie

Wissenschaft soll Klarheit schaffen: Mit verbindlichen Methoden prüfen Forscher Informationen, stützen bestehende Theorien oder widerlegen diese. Doch auch mit ungeprüftem Wissen lassen sich Schlagzeilen machen – wie der Fall des Hamburger Physikers Roland Wiesendanger gezeigt hat: Der behauptete, herausgefunden zu haben, dass der Corona-Virus durch einen Laborunfall in Wuhan entstanden sei. Angeblich habe er dies in einer Studie herausgefunden. Diese ist allerdings ohne Begutachtung durch andere Forschende veröffentlicht worden, basiert auf fragwürdigen Quellen, wie rechten Zeitungen, und genügt kaum den Anforderungen wissenschaftlichen Arbeitens. Selbst Wiesendangers Universität in Hamburg distanziert sich inzwischen und spricht nicht mehr von einer „Studie“.

Fake-Wissenschaft hat Tradition

Fachleute nennen die absichtsvolle Verbreitung von Unwissen Agnotologie. Der Begriff ist in den 1990er Jahren von dem US-Wissenschaftshistoriker Robert Proctor geprägt worden. Dieser hat sich mit den Auftragsforschungen der Tabak-Industrie beschäftigt. Doch Fake-Wissenschaft wird auch gegen die Erforschung des Klimawandels betrieben oder in der Medizin.

Es geht Agnotologen nicht darum, eine Gegenthese aufzustellen. Es geht darum, Zweifel zu streuen. Martin Carrier, Philosoph Foto: Universität Bielefeld

Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Pseudo-Verlagen, die gegen Geld ungeprüfte Aufsätze als wissenschaftliche Studien veröffentlichen. Die Universitäten haben das Problem inzwischen erkannt, und versuchen dagegen vorzugehen. Ein einfaches Rezept gegen Pseudo-Studien, Fake-Wissenschaft und die sogenannten „Raubverlage“ gibt es allerdings noch nicht.

Oft nur für Fachleute durchschaubar

Doch je besser die Agnotologen, also die Verbreiter des Unwissens, ihr Handwerk beherrschen, desto schwieriger wird es für die kritische Öffentlichkeit: Denn oft können nur Fachleute die Tricks der Fake-Wissenschaft erkennen. Philosophieprofessor Martin Carrier forscht an der Universität Bielefeld über Erkenntnistheorie und ihre böse Zwillingsschwester, die Agnotologie. detektor.fm-Redakteur Dominik Lenze hat er die faulen Tricks der Fake-Wissenschaft verraten.