Gartenradio | Die Gartenbaubibliothek

Wenn draußen der Garten in Winterruhe verharrt, locken verborgene Schätze, die ihn vielleicht besser verstehen lassen. Seit genau 200 Jahren werden in Berlin Bücher, Zeitschriften, Blattsammlungen über Gartenkunst und Mistbeete, Tarnbepflanzung und Rosenhügel gesammelt. In den Anfängen umfasste die Bibliothek des „Berliner Vereins zur Beförderung des Gartenbaus“ übersichtliche 224 Titel und war in der Wohnung des Vereinssekretärs untergebracht. Mittlerweile ist die Gartenbaubibliothek in die Fasanenstraße 88, in die Räume der Zentralbibliothek der Technischen Universität Berlin umgezogen und auf stolze 55 000 Bücher, Zeitschriften, Kataloge und Blattsammlungen angewachsen. Das älteste Buch stammt aus dem Jahr 1529. Gartenliteratur aus einem halben Jahrtausend ist versammelt.

Gemeinsam mit der Technischen Universität kümmert sich der Verein „Deutsche Gartenbaubibliothek“ um den Bestand. Und einer der Vorsitzenden des Vereins ist Prof. Dr. Clemens Alexander Wimmer.

Auf Tuchfühlung mit einem wertvollen Vermächtnis

Die meisten der Bücher, Zeitschriften und Kataloge aus 500 Jahren europäischer Gartenbuchkultur sind durch Clemens Alexander Wimmers Hände gegangen. Er ist historischen Büchern und Zeitschriften auf der Spur, katalogisiert Bestände, sichtet Nachlässe und digitalisiert die Schriften, um sie einer interessierten Profi- und Laienleserschaft zur Verfügung zu stellen – und zwar ehrenamtlich. Um den Fortbestand der Gartenbaubibliothek zu sichern, ist der Verein auf Spenden angewiesen.

Dinge, die von großem Interesse sind, so was kostet dann 5- oder 6-stellig, und das ist natürlich vollkommen ausgeschlossen, dass wir das kaufen können. Prof. Dr. Clemens Alexander Wimmer

Freihandarchiv – Magazin – Rara – Rarissima – Stahlschrank

Wer heute etwas über berühmte Gärtnerinnen und Gärtner, alte Sorten, Firmengeschichte oder die Entwicklung des Gartenbaus wissen möchte, kommt an dieser Gartenbaubibliothek nicht vorbei. Es gibt im deutschsprachigen Raum keine vergleichbare Sammlung. Allerdings sind nicht alle Bücher und Schriften frei verfügbar. Im Freihandarchiv darf jeder stöbern, blättern und lesen. Die wertvollen und seltenen Bücher, die Rara bzw. Rarissima, sind gut verschlossen in besonderen Archiven untergebracht. Und dorthin nimmt uns Clemens Alexander Wimmer mit.

Welche literarischen Kleinode in der Bibliothek lagern, was Hausvaterbücher sind, wer einer der ersten Whistleblower im Gartenbau war, und welches die wohl wertvollste Entdeckung ist, die Clemens Alexander Wimmer selbst zwischen den Regalen der Gartenbaubibliothek gemacht hat – das erzählt er in dieser Folge.

