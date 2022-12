Grams‘ Sprechstunde | Antidepressiva

Depressionen sind weit verbreitet

Noch immer sind Depressionen ein Thema, über das selten gesprochen wird. Dabei erkrankt zirka jede fünfte Person einmal im Leben daran. Und die Symptome können den Alltag stark einschränken: Ängste, Schlafstörungen, Traurigkeit oder Gleichgültigkeit gehören dazu. Antidepressiva sollen helfen, indem sie diese Symptome mindern.

Wie gut sind Antidepressiva wirklich?

Dabei ist die Wirksamkeit von Antidepressiva gar nicht nachgewiesen. In Doppelblindstudien wurde sogar fast gar kein Unterschied zwischen Antidepressivum und Placebo nachgewiesen.

Zwischen Antidepressivum und Placebo ist am Ende der Behandlung nur ein Unterschied von unter zwei Punkten — auf einer Skala, die von 0 bis 52 geht — nachgewiesen worden. Dr. Martin Plöderl, arbeitet am Zentrum für stationäre Psychotherapie und Krisenintervention, Uniklinik in Salzburg

Dennoch werden die Medikamente gerade bei schweren Depressionen immer wieder verschrieben. Das liegt auch daran, dass es viele Mythen über diese Medikamente gibt. Zum Beispiel, dass die Medikamente bei manchen Menschen einfach besser wirken. Oder weil man meint, dass man insbesondere schwer kranken Menschen Medikamente geben sollte, wenn sie einen kleinen Beitrag zur Therapie leisten können. Tatsächlich stimmt das aber nicht.

Wer also an einer Depression erkrankt oder Menschen im Umfeld hat, die erkrankt sind, sollte sich vor allem zunächst Hilfe suchen. Eine erste Anlaufstelle ist die Stiftung Deutsche Depressionshilfe.

Dr. Martin Plöderl arbeitet am Zentrum für stationäre Psychotherapie und Krisenintervention an der Uniklinik in Salzburg. Dort ist er immer wieder im Kontakt mit Menschen mit Depressionen und arbeitet kritisch zu Antidepressiva. Im Podcast erklärt er, welche Mythen es über Antidepressiva gibt, woher diese kommen und was bei einer Depression wirklich hilft.