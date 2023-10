Grams‘ Sprechstunde | Podcast

„Grams‘ Sprechstunde“ geht in eine Staffelpause

Vorerst gibt es keine neuen Folgen von „Grams‘ Sprechstunde“. Der Podcast geht in eine Staffelpause. Natalie Grams erklärt in dieser Episode die Gründe dafür: „Ich komme im Moment aus beruflichen Gründen einfach nicht gut hinterher, die Podcasts jeweils vorzubereiten und mich mit den Gästen in Ruhe vorher auszutauschen.“

Der Podcast ist vor drei Jahren im Januar 2020 gestartet, damals als monatliches Format gemeinsam mit dem Juristen Christian Nobmann und dem Untertitel „Der Podcast für recht gute Medizin“. In der ersten Folge ging es um die Impflicht bei Masern. Seit 2021 sind alle zwei Wochen neue Folgen erschienen, das Konzept des Podcasts hat sich verändert und der Untertitel lautet seitdem: „Der Podcast für echt gute Medizin“.

Hier findet ihr den Überblick zu allen Folgen. „Grams‘ Sprechstunde“ ist eine Kooperation vom Podcast-Radio detektor.fm und Spektrum der Wissenschaft.