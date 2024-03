Leipziger Buchmesse | Sheila de Liz über Endometriose

Von „Unverschämt“ bis „Endometriose“

Dr. med. Sheila de Liz, geboren 1969 in New Jersey, ist im Alter von 15 Jahren nach Deutschland gekommen und hat in Mainz Medizin studiert. Seit 2006 arbeitet sie in ihrer eigenen Praxis für Gynäkologie und Geburtshilfe in Wiesbaden. Sie ist eine gefragte Expertin zu allen Themen rund um weibliche Gesundheit. Gemeinsam mit ihrem Team bietet sie außerdem Beratungen per Videocall an. Termine sind erhältlich über hormoneonlineclinic.com. Mit „Endometriose — Alles, was du wirklich wissen musst“ legt Sheila de Liz bereits ihr viertes Buch über weibliche Gesundheit vor. 2019 erschien ihr erstes Buch „Unverschämt. Alles über den fabelhaften weiblichen Körper“, 2020 folgte „Woman On Fire. Alles über die fabelhaften Wechseljahre“, 2022 „Girl on Fire. Alles über die ‚fabelhafte‘ Pubertät“. Alle Bücher wurden umgehend Bestseller.

Eins der Leitsymptome sind schlimmste Regelschmerzen. Es ist ein Leidensdruck da, dass die Frauen im Prinzip solche Schmerzen haben, dass sie sich übergeben müssen und zum Teil in Ohnmacht fallen müssen — und das einmal im Monat. Sheila de Liz, Gynäkologin und Autorin des Buchs „Endometriose — Alles, was du wirklich wissen musst“ Foto: detektor.fm

Eine Krankheit wie eine Haribo-Tüte

Schätzungsweise jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter leidet an dieser häufig äußerst schmerzhaften Unterleibserkrankung. Viele von ihnen schleppen „Endo“ lange Zeit mit sich herum, bevor sie überhaupt diagnostiziert wird. Denn die Symptome sind vielfältig, unter anderem gehören sehr starke Regelschmerzen, Zysten im Eierstock und Schwierigkeiten, schwanger zu werden, dazu. In diesem Ratgeber erläutert Sheila de Liz auf gewohnt zugängliche Art alles, was Frauen über Endometriose wissen müssen, wie sie eine Ärztin finden, die sie ernst nimmt, und wie sie nach der Diagnose mit der Erkrankung leben können. — ROWOHLT



Auf der Leipziger Buchmesse spricht detektor.fm-Moderatorin Charlotte Thielmann mit Sheila de Liz über ihr neues Buch „Endometriose — Alles, was du wirklich wissen musst“. Wir lernen, was Endometriose zur Haribo-Colorado-Tüte unter den Krankheiten macht, dass auch Ärztinnen und Ärzte manchmal dummes Zeug reden und warum Zähnezusammenbeißen bei Regelschmerzen keine gute Idee ist.