Ist es jetzt schlau, vielleicht doch am Mittag Siesta zu machen oder aufs Joggen zu verzichten in der Mittagspause, wie ich das sonst immer mache, um meine Gesundheit zu schützen? Das ist wirklich nicht zu unterschätzen, was beim Joggen in der Hitze an Schadstoffen in unseren Körper gelangt, das ist auch für einen jungen Körper nicht gut.