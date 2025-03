Wie klimaschädlich ist der Tunnelbau?

Bahnfahren gilt als klimafreundlich und bequem. Und die Verkehrswende ist ein zentrales Thema, wenn es um Klimaneutralität geht. Ohne unterirdische Strecken und Tunnel geht es nicht. Dennoch werden häufig unnötige Tunnel gebaut, heißt es von einigen Verkehrswissenschaftlern — der Bau ist nicht gerade klimafreundlich.

Zement, Stahl und Unmengen an Schutt

Schon bevor ein Tunnel gebaut wird, müssen einige Dinge geklärt werden. In Gebieten mit komplexen geologischen Gegebenheiten kommen häufig Bohrer zum Einsatz, die bis zu 500 Meter tief graben, um Gesteinsproben zu entnehmen und ggf. Störnzonen zu erkennen. Außerdem machen sich Fachleute ein Bild von den Grundwasserverhältnissen. Beim Bau eines Tunnels müssen große Menngen an Gestein und Schutt abtransportiert werden, das führt zu vielen LKW-Fahrten. Außerdem ist Stahlbeton sehr klimaschädlich in der Herstellung.

Müssen wir immer unter die Erde?

In Berlin wurde eine Studie durchgeführt, die besagt, dass bei Realisierung aller Berliner U-Bahn-Projekte zwischen 92 und 193 Jahr vergehen müssten, bis sich Schaden und Nutzen ausgleichen. Eine klimafreundlichere Alternative ist dagegen die Straßenbahn. Doch auch sie ist nicht perfekt, so der Verkehrsexperte Heiner Monheim: Viele Straßenbahnen hätten keine eigene Trasse, sie stünden häufig auf der Straße und so im Stau. Außerdem seien viele Ampelschaltungen häufig auf den Autoverkehr ausgerichtet.

Wir sind im europäischen Vergleich das Land, wo am meisten in kommunalen öffentlichen Verkehr investiert wurde. Also wir haben viele, viele Milliarden dafür ausgegeben – mit dem geringsten Erfolg. Heiner Monheim, Verkehrsexperte

Wie klimaschädlich ist der Bau von Tunneln? Was muss sich ändern, damit die Verkehrswende klappt und warum werden so viele Tunnel gebaut? detektor.fm-Redakteurin Imke Zimmermann hat für diese Folge „Mission Energiewende“ mit Prof. Dr. Heiner Monheim gesprochen. Er ist Geograph, Stadtplaner, Verkehrsexperte und war an der Universität Trier tätig.

