Spektrum-Podcast | Urknall

„It all started with a big bang!“ Der Urknall soll der Beginn unseres Universums gewesen sein. Doch was genau da vor rund 14 Milliarden Jahren passiert ist, gibt Forschenden noch immer Rätsel auf. Besonders interessant ist auch die Zeit direkt nach dem Urknall, also die frühe Phase nach der Entstehung des Kosmos. Denn hier wurden die Grundlagen für das gelegt, was wir heute auf der Erde und im Rest des Universums beobachten und erleben können.

Nach dem Urknall: Der Kosmos als Kochtopf

Damals schwamm alles in einer Art heißen, kosmischen Ursuppe umher. Davon gehen Forschende zumindest heute aus. Doch welche Zutaten genau in diesem kosmischen Kochtopf steckten und was darin vor sich ging, das ist bislang weitgehend unklar. Denn so weit in die Vergangenheit des Weltalls zurückzublicken, ist trotz modernster Forschungstechnik noch immer eine große Herausforderung für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Um dem Rezept der Ursuppe auf den Grund zu gehen, sollen künftig Teilchenbeschleuniger helfen. So wurden beispielsweise der Relativistic Heavy Ion Collider (RHIC) und der berühmte Large Hadron Collider (LHC) am CERN in der Schweiz bereits entsprechend umgerüstet. Sie schaffen es mit speziellen Detektoren nun, kurzzeitig Bedingungen wie im frühen Kosmos zu erzeugen. Diese Daten sollen dabei helfen, fundamentale Aspekte hinter den Vorgängen in der Phase nach dem Urknall besser zu verstehen.

Damals war alles reduziert auf die absolut elementarsten Bestandteile, sagt Mike Zeitz, Physiker und Redakteur bei Spektrum der Wissenschaft.

Das war keine klare Gemüsebrühe, sondern eine richtig schön dicke Cremesuppe. Alles war bis zur Unkenntlichkeit püriert in seine kleinsten Bestandteile. Mike Zeitz Spektrum der Wissenschaft

Im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Marc Zimmer erklärt Zeitz, wie wir uns die kosmische Ursuppe vorstellen und was nach dem Urknall vermutlich im Weltall passierte. Er beschreibt außerdem, wie die Teilchenbeschleuniger diesem Rätsel jetzt auf den Grund gehen sollen und welche Hoffnungen die Wissenschaft in diese Untersuchungen steckt.