Spektrum-Podcast | Vulkane

Vulkane sind faszinierende Zeugen der Geschichte unserer Erde. Brechen sie aus, wird uns bewusst, wie es unter der Erdoberfläche brodelt. Weltweit gibt es tausende Vulkane, viele von ihnen gelten noch immer als aktiv. Ihre zerstörerische Kraft zeigte sich 2023 zum Beispiel am Ätna in Italien oder auf Island. Laut dem Global Volcanism Program des Smithsonian Institute sind alleine 2023 mehr als 60 Vulkane ausgebrochen.

Vulkane unterm Eis

Doch was ist, wenn man nicht sieht, wie sie Feuer spucken? Lange Zeit gingen Fachleute zum Beispiel davon aus, dass es im arktischen Ozean keinen Vulkanismus gebe. Unter dem Eis rund um den Nordpol, wo sich der Ozeanische Rücken sehr langsam spreizt, galt das als wenig wahrscheinlich. Um das Jahr 2000 herum wurden allerdings erste vulkanische Aktivitäten entdeckt. In den vergangenen Jahren kamen auch sogenannte schwarze Raucher dazu. Dabei handelt es sich um kaminartige Hydrothermalquellen am Meeresboden. Diese hatte man in der Region überhaupt nicht erwartet.

Im August 2023 machte das deutsche Forschungsschiff „Polarstern“ spektakuläre Aufnahmen aus den Tiefen der Arktis. Im Aurorafeld am Gakkelrücken gelang es mithilfe von Tauchrobotern, Bilder von etlichen schwarzen Rauchern zu machen. Für die Fachwelt bietet sich dadurch ein neuer Blick auf die geologischen Vorgänge in unserer Erde.

Interessant sind die Entdeckungen auch vor dem Hintergrund, dass immer mehr Länder um die Rohstoffe unter der Arktis konkurrieren.

Die schwarzen Raucher kann man sich vorstellen wie kleine Kamine am Meeresboden. Verena Tang Spektrum der Wissenschaft

Im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Marc Zimmer erklärt Verena Tang, Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft, was den Vulkanismus am Nordpol so besonders macht. Sie geht auch darauf ein, was genau schwarze Raucher eigentlich sind und was ihr Vorkommen bedeutet. Auch die Herausforderungen solcher Arktis-Missionen beleuchtet Tang.