Spektrum-Podcast | Yoga

Yoga noch als Trendsport zu bezeichnen, wird seiner Beliebtheit eigentlich nicht gerecht. Was vor einigen Jahren als Hype begann, gehört für viele Menschen nämlich inzwischen ganz selbstverständlich zu ihrem Alltag. Kobra, Krieger und herabschauender Hund werden in Fitnessstudios genauso praktiziert wie im heimischen Wohnzimmer. Es gibt Kurse, Retreats und Online-Videos. Und die Beliebtheit wächst stetig: Allein in Deutschland machen Umfragen zufolge rund 3,5 Millionen Menschen regelmäßig Yoga.

Das Wort „Yoga“ bedeutet übrigens so viel wie „Einheit“ oder „Harmonie“. Entsprechend umfassend sollen die positiven Effekte sein. Das gilt sowohl für den Körper als auch für den Geist: Von Muskelaufbau und Abnehmen über besseren Schlaf bis hin zu mehr Gelassenheit und weniger Stress versprechen die Übungen eine breite Palette an möglichen Benefits. Doch was davon lässt sich auch wissenschaftlich halten?

Schwierige Yoga-Forschung

Die Wissenschaft steht dabei vor einem Problem. Denn die Effekte von Yoga zu erforschen, ist gar nicht so einfach. So gibt es zwar viele Studien zum Thema, doch häufig halten diese die wissenschaftlichen Standards nicht ein. Hinzu kommt, dass es inzwischen so viele Stile und Spielarten gibt, dass es pauschale Aussagen über die Wirksamkeit weiter erschwert.

Yoga wirkt sehr, sehr vielseitig. Claudia Christine Wolf Spektrum der Wissenschaft

Trotzdem zeigen Untersuchungen, dass das Praktizieren sich positiv auf unsere körperliche und psychische Gesundheit auswirken kann, sagt Claudia Christine Wolf. Die Redakteurin von Spektrum der Wissenschaft hat sich mit der Frage befasst, wie man die Bewegungen überhaupt erforschen kann.

Im Gespräch mit detektor.fm-Moderator Marc Zimmer erklärt sie, wie man der medizinischen Wirkung auf den Grund geht, was die Studienlage über die Effekte aussagt und wie man die Yoga-Art findet, die zu einem passt.