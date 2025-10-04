Play
Foto: shuttertstock.com/Jorm Sangsorn
Bild: Jorm Sangsorn | Shuttertstock.com

Zurück zum Thema | Neurophilosophie

Ist der freie Wille ein Mythos?

Sind wir wirklich freie und selbstbestimmte Wesen oder sind all unsere Entscheidungen nur das unbewusste Ergebnis von neuronalen Prozessen? Neurophilosoph Michael Pauen erklärt, wie sich Philosophie und Neurowissenschaften in ihren Erkenntnissen ergänzen.

Marionetten unserer Neuronen

Hat der Mensch einen freien Willen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Philosophie schon seit Jahrtausenden. Im 20. Jahrhundert brachte die Hirnforschung neue Impulse in die Debatte. Im Wesentlichen lautete die Frage nun: Treffen wir unsere Entscheidungen wirklich selbstbestimmt oder agiert das Gehirn, bevor uns dies überhaupt bewusst wird?

Um diese Frage zu beantworten, startete der US-amerikanische Neurophysiologe Benjamin Libet in den 1980er-Jahren ein Experiment. Seine Probanden sollten spontan einfache Bewegungen ausführen, während ihre Gehirnaktivität aufgezeichnet wurde.

Das Resultat: Bereits rund 550 Millisekunden vor der Handlung zeigte sich ein sogenanntes Bereitschaftspotenzial im Gehirn. Das bewusste Gefühl, sich zur Bewegung zu entschließen, trat dagegen erst etwa 200 Millisekunden vor der Handlung auf.

Die Libet-Experimente — ein Missverständnis?

Viele deuteten das Libet-Experiment als Beweis, dass das Gehirn „zuerst handelt“. Zwanzig Jahre nach Libets Ergebnissen entbrannte allerdings eine große Debatte über dessen methodische Herangehensweise und Deutung.

Michael Pauen ist Philosophieprofessor an der Berliner Humboldt-Universität und einer der bekanntesten Vertreter der Neurophilosophie im deutschsprachigen Raum. Für Pauen ist klar: Philosophie und Neurowissenschaften ergänzen sich. Die Hirnforschung liefert Daten, die Philosophie stellt die entscheidenden Fragen. Gemeinsam ermöglichen sie ein tieferes Verständnis unseres Geistes.

In dieser Folge von „Zurück zum Thema“ erklärt er, warum die Libet-Experimente unseren freien Willen nicht widerlegen und wieso Philosophie und Hirnforschung oft zusammengehören.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen