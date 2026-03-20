Play
Der Routenplaner bikerouter. Bild: Screenshot
Der Routenplaner bikerouter. Bild: Screenshot

Antritt | Marcus Jaschen über den Routenplaner Bikerouter

Wie entwickelst du den Bikerouter, Marcus Jaschen?

Mit dem Bikerouter lassen sich detaillierte Fahrradrouten planen. Entwickler Marcus Jaschen spricht über Funktionen und seine Motivation.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Marcus Jaschen um den Routenplaner Bikerouter.

Routenplanung mit dem Bikerouter

Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, nutzt heutzutage oft ein Navigationsgerät. Die kleinen Kästen, die in Lenkernähe montiert sind, bestimmen ihre Position durch die Verarbeitung von Satellitensignalen. Viele Radfahrerinnen und Radfahrer sind dabei auf Routen unterwegs, die sie selbst erstellt haben. Dafür stehen eine Reihe von kommerziellen Anbietern zur Verfügung, aber auch freie Angebote wie der Bikerouter. Dabei handelt es sich um ein Routenplanungstool, das die Planung langer und kurzer Fahrten mit großer Detailtiefe erlaubt. Ob auf Mountainbiketrails, Feldwegen oder mit dem Rennrad entlang viel oder wenig befahrener Straßen: Wer sich in die Funktionen des Bikerouters einarbeitet, kann sich eine individuelle Route ganz nach eigenem Geschmack zusammenstellen.

Marcus Jaschen und der Spaß am Gerät

Der Mensch hinter dem Bikerouter ist Marcus Jaschen. Er betreibt den Bikerouter neben seinem Hauptjob, in dem er die verschiedenen Portale der MTB-News GmbH betreut. Marcus bezeichnet sich als „Kartenmensch“ und hat sein Routenplanungstool ursprünglich für sich selbst aufgesetzt, basierend auf der Vorarbeit anderer unkommerzieller Angebote. Inzwischen haben die jährlichen Zugriffszahlen des Bikerouters die Million deutlich überschritten. Denn das Angebot wird immer detaillierter und damit auch beliebter.

Marcus Jaschen im Gespräch

Über die Entwicklung des Bikerouters und seine Möglichkeiten, den administrativen Aufwand, den Spaß am Gerät und wie er selbst Rad fährt, hat Gerolf für diese Ausgabe des Antritts mit Marcus Jaschen gesprochen.

Antritt bei Steady und Apple Rückenwind geben

In unserer eigenen „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge immer schon früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören:

Antritt – Der Fahrradpodcast

Werdet Teil des Antritt-Pelotons!

Unser Fahrrad-Podcast ist Teamsache und wir laden euch ein, bei uns mitzufahren. Als Mitglieder der Antritt-Gemeinschaft könnt ihr alle Episoden etwas früher hören. Außerdem haben viele Ideen, um den „Antritt“ gemeinsam mit euch weiterzuentwickeln. Dafür brauchen wir euch und laden euch ein: Rollt mit uns, lasst uns gegenseitig Windschatten geben und gemeinsam die Fahrradwelt noch hörbarer und sichtbarer machen.

Jetzt mitfahren!

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen