Im „Antritt“ geht’s in dieser Ausgabe mit Jens Klötzer vom Tour-Magazin um den Universal Derailleur Hanger.

Ein Schaltauge für alle?

An Fahrrädern mit Kettenschaltung sind sogenannte Schaltaugen ein wichtiges Bauteil: Sie verbinden den Rahmen mit dem Schaltwerk, das in der Nähe der Hinterradachse befestigt wird und die Kette über die verschiedenen Ritzel des Antriebs lenkt. An vielen Fahrradrahmen ist das Schaltauge angeschraubt und damit wechselbar ausgeführt. Wenn man mit dem Fahrrad stürzt, soll so nur ein tauschbares Teil beschädigt werden — Rahmen und Schaltwerk bleiben im Idealfall heil. Das klingt nach einer guten Idee, nach einem Sturz oder ähnlicher Beeinträchtigung steht man aber trotzdem vor einem Problem: Es gibt sehr viele Schaltaugentypen, der richtige Ersatz ist oft schwer oder auch gar nicht zu bekommen. Das kann ein Fahrrad im Ernstfall stilllegen oder zumindest eine Reise vermiesen.

2019: Universal Derailleur Hanger

2019 hat der Komponentenhersteller Sram den Universal Derailleur Hanger (UDH) vorgestellt. Die Idee: Durch Schaffung einer definierten und für Rahmenhersteller nutzbaren Schnittstelle wird der unübersichtliche Schaltaugenmarkt vereinfacht. Ein verbogenes oder abgerissenes Schaltauge lässt sich so viel leichter ersetzen und ist auch unterwegs in vielen Fahrradläden verfügbar. Doch hinter dem Universal Derailleur Hanger steckt noch eine weitere Idee: Wenn Hersteller ihre Rahmen an diesen einheitlichen Standard anpassen, lassen sich daran auch neue Schaltwerke montieren, die gänzlich auf ein Schaltauge verzichten. Eigentlich ist das auch der Plan dahinter gewesen, wie der Sram-Ingenieur Frank Schmidt in unserer Reportage bei Sram sagt.

Wird der Universal Derailleur Hanger ein echter Standard?

Bisher ist UDH an sehr vielen Mountainbikes zu finden, da Sram-Schaltungen dort sehr oft verbaut werden. Inzwischen haben auch viele neu vorgestellte Gravelbikes ein UDH und auch an Straßenrahmen ist die standardisierte Schaltwerksaufnahme immer öfter zu finden. Mit unserem Technikexperten Jens Klötzer spricht Gerolf in dieser Ausgabe darüber, wie Jens den Universal Derailleur Hanger technisch einschätzt und welche Vor- und Nachteile damit unabhängig vom Schaltungshersteller verbunden sind. Es geht außerdem darum, wie Shimano reagieren könnte und ob der Universal Derailleur Hanger zum echten Standard wird.

