In „Antritt“ bei detektor.fm geht’s dieses Mal um die fünfte Etappe unserer Reise durch den Fahrradantrieb und wir sprechen mit Max Levy über den im November verstorbenen Sprintweltmeister Michael Hübner.

Klingeln bei Klötzer: Kraftpaket „Krafti“ küsst die Fahrbahn

Im Januar 2024 haben wir mit unserem Cheftechniker Jens Klötzer vom Tour-Magazin eine Reise angetreten: Mit dem Kraftpaket „Krafti“ sind wir durch den Fahrradantrieb gereist und haben besprochen, was mit einer Kraft von 200 Newton in Kurbel, Kette, Speiche und allen anderen Bauteilen auf dem Weg zur Fahrbahn passiert. In der fünften Folge dieser Serie sind wir mit dieser Ausgabe in Felge und Reifen angekommen und verlassen mit Kraftis Wirkung auf der Fahrbahn das Fahrrad. Die Reise ist damit fast zu Ende. Ende Dezember wird es nochmal eine Krafti-Folge geben, in der wir alle bisherigen Folgen am Stück veröffentlichen und zusätzlich auf eure Nachfragen eingehen werden. Wenn wir also Fragen oder Feedback für „Krafti – Ein Kraftpaket geht auf Reisen“ habt, schickt sie bis zum 15.12. an antritt@detektor.fm.

Max Levy über Sprintweltmeister Michael Hübner

Am 12. November 2024 ist Michael Hübner verstorben. Der 1959 geborene Chemnitzer ist im DDR-Sportsystem aufgewachsen und war nach der Wiedervereinigung sehr erfolgreich. In den Bahndisziplinen Keirin, Sprint und Teamsprint konnte er insgesamt sieben Weltmeistertitel erreichen. Nach seiner aktiven Karriere war er 13 Jahre lang als sportlicher Leiter des ehemaligen Teams Erdgas.2012 tätig. Vielen Sportlerinnen und Sportlern war er unter seinem Spitznamen „der Dicke“ bekannt. Beim Mitteldeutschen Rundfunk kann man eine Dokumentation aus dem Jahr 1993 über Michael Hübner sehen.

Im August 2016 haben wir im Antritt mit Michael Hübner über seine Karriere, die Bahndisziplinen und Olympia in Rio de Janeiro gesprochen. Für die aktuelle Folge des Antritts sprechen wir mit Juniorenbundestrainer Max Levy über seine Freundschaft zu Michael Hübner, seine bleibenden Erinnerungen und die Situation im Bahnradsport.

Antritt bei Steady und Apple Rückenwind geben

Wir haben unsere eigene Community bei Steady. In der „Antritt“-Community bei Steady könnt ihr die Folge zur Monatsmitte immer schon eine Woche früher hören. Schaut doch mal bei Steady vorbei, wenn ihr uns regelmäßig unterstützen wollt. Schon 2,50 Euro pro Monat geben uns ordentlich Rückenwind! Übrigens: Auch bei Apple Podcasts Abonnements könnt ihr unseren Fahrradpodcast regelmäßig unterstützen und Episoden früher hören.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören: