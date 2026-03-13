Play
Antritt | Jens Klötzer über die Vielfalt der Laufradgrößen

Warum gibt es so viele Laufradgrößen, Jens Klötzer?

Verschiedene Fahrräder haben unterschiedlich große Laufräder — von sehr klein bis sehr groß. Warum ist das so und welche Laufradgrößen-Trends gibt es?

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Jens Klötzer um verschiedene Laufradgrößen am Fahrrad, die physikalischen Hintergründe und Trends.

Laufradgrößen ändern sich

Die meisten Fahrräder rollen auf zwei Laufrädern. Klingt einheitlich, muss es aber nicht sein: Es gibt viele verschiedene Laufradgrößen und diese haben sich in der Geschichte des Fahrrads immer wieder geändert. Man denke nur an das sehr große Vorderrad eines Hochrades oder an die Entwicklung des Mountainbikes vom 26-Zoll-Laufrad über den Twentyniner hin zum neuesten Trend, der zumindest in Teilen der Mountainbike-Welt Anklang findet: 32 Zoll. Auch die Reifenbreiten, die auf den Abrollumfang eines Laufrades Einfluss haben, ändern sich stetig. Allgemein lässt sich dort eine Veränderung zu größerer Breite und damit auch größerem Umfang beobachten — zumindest, wenn die Felgengröße gleich bleibt.

Jens Klötzer über verschiedene Laufradgrößen

Doch warum ist das so? Welche Rolle spielen neue Werkstoffe und Anwendungen, welche Rolle spielt die Fahrradindustrie und warum braucht es grundsätzlich verschiedene Laufradgrößen? Was passiert, wenn ein Laufrad auf ein Hindernis trifft und warum gibt es die meisten Fahrräder nur mit einer Laufradgröße, während sich die Größe der Menschen deutlich unterscheiden kann? Über die Grundlagen der Laufradphysik, wünschenswerte Laufradgrößentrends und verzichtbare Formate spricht Gerolf in dieser „Antritt“-Ausgabe im Rahmen der Technik-Serie „Klingeln bei Klötzer“ mit Jens Klötzer vom Tour-Magazin.

Passend zu unseren Folgen könnt ihr hier unsere Spotify-Playlist hören:

