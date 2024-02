Fit for news – Der Podcast | Desinformationen

Desinformationen sind überall

Gefälschte Videos, irreführende Schlagzeilen und das, was man gemeinhin “Fake News” nennt, gehören heute zum Alltag in den sozialen Medien. Ob es sich um ein gefälschtes Video von Bundeskanzler Olaf Scholz oder um fragwürdige Behauptungen einzelner Akteure auf ihren Blogs handelt: Durch Social Media können sich solche Beiträge in großer Geschwindigkeit verbreiten und erreichen potenziell Millionen von Menschen. Denn Studien zeigen, dass Desinformationen deutlich mehr Interaktionen hervorrufen als seriöse Quellen. Sie werden also häufiger geliked und geteilt.

Dementsprechend wichtig ist Informationskompetenz. Das gilt insbesondere für junge Menschen, die mittlerweile zu 64 Prozent ihre täglichen News auch über die Social Media Plattformen beziehen.

“Fit for news – Der Podcast” setzt genau bei diesem Problem an. Die Podcaster reden über den Umgang mit News auf Plattformen der Social Medien und klären dabei solche Fragen: Wie erkennt man problematische Websites? Wie können News-Verweigerer wieder an seriöse Medien herangeführt werden? Und was sind überhaupt Kriterien für gute Newsmedien?

Aussagen unterscheiden lernen

Ziel des Podcasts ist es, allgemein verständliche Antworten zu geben und eine Hilfestellung für alle zu bieten, die einen besseren Umgang mit Newsmedien, Social Media und Informationen im Netz erlernen wollen.

Sich zuverlässig informieren und den Populisten aus dem Weg gehen: Dieses Verhalten muss neu gelernt werden. In der Online-Medienwelt ist es ebenso wichtig wie Lesen und Schreiben. Michael Haller, Europäisches Institut für Journalismus- und Kommunikationsforschung

In der ersten Folge spricht Michael Haller vom Europäischen Institut für Journalismus- und Kommunikationsforschung mit den detektor.fm-Moderator:innen Lars und Charlotte darüber, wie wir zwischen unterschiedlichen Aussagearten in den Newsmedien (News, Themen und Meinungen) unterscheiden und wie uns dieses Wissen vor Desinformation schützen kann.

Wer übrigens die eigene Medienkompetenz überprüfen oder sich in diesem Bereich weiterbilden möchte, kann auf der Website von fit for news einen Selbstlernkurs zu dem Thema machen.